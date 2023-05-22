義大利議員推動取消整容手術增值稅　引起爭議

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前進黨提交給眾議院的動議中說「健康的概念包括身體、精神和社會的完全健康狀態，而不僅僅是沒有疾病或虛弱」。第一個簽署此項動議的眾議員帕德里阿卡說，醫學和整容手術服務必須屬於不受增值稅影響的醫療服務類別。
帕德里阿卡指出，過去要求醫學和整容手術服務支付增值稅，這對相關企業或醫院和患者本身來說都是一個至關重要問題，也是稅務機關的自相矛盾行為。
整容手術增值稅這個主題一直是一場複雜的法律糾紛，稅務局（Agenzia delle entrate）曾在2005年發布一份說明，醫療和整容手術服務免徵增值稅，因為它們與身心健康相關。對於世界衛生組織而言，健康的概念也包括每一種幸福狀態，而不僅僅是沒有疾病。
然而，稅務局的一些地方辦事處對整容手術未繳納增值稅卻提出異議，因為歐盟法院的一項裁決認為，整容手術只有當它們與外傷、殘疾和疾病有關時才適用免增值稅。這些增值稅糾紛在義大利常發生，也對醫生造成嚴重損害。
最後，義大利最高法院進行干預，支持歐盟法院的判決，免增值稅的適用與否，需由醫生開立證明。
報導指出，針對這一要求，左派眾議員弗拉托亞尼（Nicola Fratoianni ）表示：「我希望右派能有更多地關注在那些負擔不起牙科費用的人，或是那些負擔不起藥物費用的人身上，或者那些等待數月甚至數年才能接受檢查的人，而不是要求政府取消整容手術的增值稅」。（編輯：高照芬）1120522