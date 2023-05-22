前市長生氣了！賴清德要侯友宜道歉、謝龍介回台南面壁

台灣納美「核保護傘」？吳釗燮：相關討論不宜公開說明

▲美國近期陸續確立「核保護傘」及於日韓，對於台灣是否也已爭取納入，外交部長吳釗燮今天透露，有跟其他相同訴求盟友溝通，但他低調表示，「台美就這議題的討論，不適合在此公開說明」。（圖／NOWnews資料照）
▲美國近期陸續確立「核保護傘」及於日韓，對於台灣是否也已爭取納入，外交部長吳釗燮今天透露，有跟其他相同訴求盟友溝通，但他低調表示，「台美就這議題的討論，不適合在此公開說明」。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者黃雅詩台北22日電）美國近期陸續確立「核保護傘」及於日韓，對於台灣是否也已爭取納入，外交部長吳釗燮今天透露，有跟其他相同訴求盟友溝通，但他低調表示，「台美就這議題的討論，不適合在此公開說明」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳釗燮今天赴立院外交及國防委員會報告「俄烏戰爭爆發迄今台歐關係發展挑戰與契機」，並備質詢。

民眾黨立委邱臣遠指出，七大工業集團（G7）峰會關切台海穩定，台灣該如何因應可能的核威脅，或是否能爭取美國正式將台灣納入核子保護傘。

吳釗燮回應指出，這的確很重要，台灣政策是不發展、不儲存、不使用核武，任何國家用核武威脅台灣，都是不能接受的，因此外交部有跟其他具相同訴求的盟友溝通，但台美就這個議題的討論，不適合在此說明。

美國近日陸續跟韓國、日本正式確立核保護傘關係，引起國際關注。

南韓總統尹錫悅4月訪美，和美國總統拜登（Joe Biden）共同發表華盛頓宣言，雙方成立核諮商小組；美國同意將定期在韓國部署核潛艦，並讓韓國參與相關核規劃，南韓則允諾不發展核武器計畫。此舉被視為美韓「核保護傘」關係首度文件化。

根據韓國朝鮮日報分析報導，核保護傘是指通過「戰略明確性」，先發遏制和阻止使用核武器的決定，如果用核武器攻擊美國的同盟，美國將無一例外地實施核報復。美國積極依各同盟所處地緣政治特殊性與時代環境，提供「定製型核保護傘」的原則。

日本共同社報導，日本首相岸田文雄18日在核爆地廣島市與拜登會談，就美國提供「核保護傘」的不可或缺性達成共識。雙方並強調台灣海峽和平穩定的重要，反對以武力改變現狀。（編輯：郭無患）1120522

馬斯克又脫口：中共奪台不可避免！外長吳釗燮1句話反嗆

吳釗燮盼與以色列建立防禦合作　建議從二軌對話展開

未獲世界衛生大會邀請！吳釗燮：聯大2758號決議阻台參加國際組織

英國前首相特拉斯將訪台　吳釗燮：台灣並不孤單！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀