台灣納美「核保護傘」？吳釗燮：相關討論不宜公開說明

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民眾黨立委邱臣遠指出，七大工業集團（G7）峰會關切台海穩定，台灣該如何因應可能的核威脅，或是否能爭取美國正式將台灣納入核子保護傘。
吳釗燮回應指出，這的確很重要，台灣政策是不發展、不儲存、不使用核武，任何國家用核武威脅台灣，都是不能接受的，因此外交部有跟其他具相同訴求的盟友溝通，但台美就這個議題的討論，不適合在此說明。
美國近日陸續跟韓國、日本正式確立核保護傘關係，引起國際關注。
南韓總統尹錫悅4月訪美，和美國總統拜登（Joe Biden）共同發表華盛頓宣言，雙方成立核諮商小組；美國同意將定期在韓國部署核潛艦，並讓韓國參與相關核規劃，南韓則允諾不發展核武器計畫。此舉被視為美韓「核保護傘」關係首度文件化。
根據韓國朝鮮日報分析報導，核保護傘是指通過「戰略明確性」，先發遏制和阻止使用核武器的決定，如果用核武器攻擊美國的同盟，美國將無一例外地實施核報復。美國積極依各同盟所處地緣政治特殊性與時代環境，提供「定製型核保護傘」的原則。
日本共同社報導，日本首相岸田文雄18日在核爆地廣島市與拜登會談，就美國提供「核保護傘」的不可或缺性達成共識。雙方並強調台灣海峽和平穩定的重要，反對以武力改變現狀。（編輯：郭無患）1120522