陳歐珀宣布退選捍清白　首露面致歉賴清德「無法並肩作戰」

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陳歐珀說，自己從政以來，絕對沒有對不起從政之路上的前輩、支持者以及家人朋友。他對詐騙行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入此事，對社會、家人、支持者所造成的困擾，深感抱歉也深感愧。
陳歐珀表示，有人問他為何這麼快就退出選舉，他強調這是自己捍衛清白的開始，政治是一時的，做人是一世的，清白無價也將誓死捍衛，這個決定對他與家人而言非常沈重，但卻是必要的，他比任何人都盼望真相早日水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，也呼籲相關人士都該配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。
媒體問及既然清白為何不參選到底，陳歐珀說，自己跟民進黨同志都流著同樣的DNA，就是守護台灣，2024是總統立委選舉，不想因爲宜蘭失去這席立委、影響總統大局，呼籲大家共同團結挺台灣，也強調這並非派系鬥爭，宜蘭沒有初選，大家都支持他。
媒體追問是否與賴清德聯繫，陳歐珀說，自己昨天擬好稿之後才向賴清德報告「原諒我沒辦法並肩作戰。」而對於黃國昌近日來的爆料，陳歐珀強調，擠牙膏的方式，很多人都很無辜，他喊冤稱「我們都保持善良」，民意代表如果參加正常交誼活動都不行，那民意代表要做什麼事情？希望外界不要無限上綱、影射，「我在這裡講什麼大家都不相信 。」
陳歐珀說，接下來會在台灣的某個角落繼續跟大家團結守護台灣，自己相關說明已經很清楚了，至於其他指控請黃國昌或任何人到檢調告發，「每天浪費公共資源很不好意思。」