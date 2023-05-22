吉賽兒回歸《玩命關頭X》！巨石強森、馮迪索「和解內幕」大解密
好萊塢賣座鉅片《玩命關頭》續集電影《玩命關頭X》，上週上映隨即榮登票房冠軍，全球票房粗估已經達到3.19億美元（約台幣97.66億元）；本片早已「突破生死」框架，除了大膽復活已經領便當的要角蓋兒加朵，曾爆出與馮迪索不合的巨石強森，也上演大和解橋段回歸演出。
記者黃雅琪/綜合報導
飾演吉賽兒的性感女星「神力女超人」蓋兒加朵，該角色其實早在《玩命關頭6》最後已經死亡，她這回直接「突破生死」框架，回歸演出《玩命關頭X》。蜜雪兒羅德里奎茲（飾演莉蒂歐提茲）受訪時開玩笑表示，當她聽到蓋兒加朵、巨石強森要回歸演出《玩命關頭X》，她整個人笑到不行。蜜雪兒還透露，其實蓋兒加朵回歸的故事已經醞釀好一陣子，也已經拍攝幾幕畫面，預計放在後續電影中使用，所以不像巨石強森回歸令她驚訝。
巨石強森的回歸，也象徵著他與馮迪索「世紀和解」，兩人盡釋前嫌還簽下「和平條約」，《玩命關頭X》導演路易斯賴托瑞透露，他們聯繫了巨石強森和他的團隊，雙方交流了一陣子之後，導演路易斯賴托瑞邀請對方來看電影：「來看電影吧！你一定要先喜歡這部電影」，巨石強森看完電影之後很喜歡，因此雙方就展開討論工作。《玩命關頭X》現正熱映中。