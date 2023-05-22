新社雅園溏　典藏藝術大師李光裕作品

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雅園溏人文藝術空間是一個結合茶道、藝術和自然的美好場所，這次永久展示的藝術家李光裕的雕塑作品，表達對東方文化的理解和敬意。其中最引人注目的作品是「思惟」，以東方信仰的文化思惟彌勒意象延伸，用書法線條空、扁、細、簍空，詮釋禪學思路妙有真空。
采泥藝術總經理林清汶表示，「思惟」東方的沉思者，與西方羅丹沉思者，在中西方文化裡，錯位時空交流對話。另一件作品是「空行」，以五方佛佛母的形象，單腳站立於烏龜浮出水面的姿態，李光裕表示，作品矗立於雅園溏的蓮花水池間，與自然景觀相映成趣，聚集四面八方的善緣、好的因緣將聚集與此。
1954年藝術家李光裕出生於高雄，國立臺灣藝術大學雕塑學系畢業後，負笈西班牙聖費南度皇家藝術學院、國立馬德里大學美術學院，取得碩士學位，返國後任教于國立臺北藝術大學和國立臺灣藝術大學；1995年國立美術館外牆人頭「凝」，藝界大放異彩。
2006年退休後，傾心致力於藝術實踐，在亞洲、美洲與歐洲皆有豐富的國際展出經歷，作品廣泛為公共機構和私人所收藏；2017年威尼斯雙年展，是台灣藝術家在雙年展最盛大個展，知名國際新聞「文茜的世界周報」更遠赴義大利，專題採訪報導，時任文化部長鄭麗君，更親自到場祝賀。
中市文化局副局長曾能汀表示，包含臺大醫院捷運、市民大道及高雄大學，藝術家李光裕作品廣泛為公共機構和私人所收藏，雅園溏邀請李光裕為園區規畫了一系類的藝術作品，大幅提升整個大台中藝文含涵養量，具有高度的藝術價值和創意；歡迎民眾來台中後花園走走，來趟藝文輕旅行。