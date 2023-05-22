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NBA季後賽／綠衫軍「雙探花」被打趴　熱火「落榜四兄弟」飆74分

▲熱火綠葉球員表現出色，尤其「落榜四兄弟」得分皆達雙位數，合飆74分，成為勝利關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火綠葉球員表現出色，尤其「落榜四兄弟」得分皆達雙位數，合飆74分，成為勝利關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2022-23 NBA季後賽東區決賽，熱火再現「老八傳奇」，在G3打趴塞爾提克，東區決賽系列賽取得3：0的絕對優勢，更可怕的是主力Jimmy Butler全場僅出有13次，出賽31分鐘，靠著綠葉球員就主宰戰局，讓塞爾提克顏面無光。

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選秀落榜軍團賣力演出，Gabe Vincent、Max Strus、Caleb Marti和Duncan Robinson等4名落榜生扮演殺手，此役合力投進17個三分球、整場共砍下74分，讓球星Butler在末節不用上場，就能迎接勝利。

▲東區決賽G3，波士頓塞爾提克以102:128輸給了邁阿密熱火，系列賽0:3落後，主將Jayson Tatum十分沮喪。（圖／美聯社／達志影像）
▲東區決賽G3，波士頓塞爾提克以102:128輸給了邁阿密熱火，系列賽0:3落後，主將Jayson Tatum十分沮喪。（圖／美聯社／達志影像）
總計塞爾提克全隊只投進11個三分球，其中「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown外線合計14投1中，Tatum全場只拿下14分，Brown貢獻12分，表現乏善可陳。

塞爾提克先發五人合計攻下51分，熱火「落榜四兄弟」得分皆達雙位數，合飆74分，其中Gabe Vincent發威，全場14投11中，包括6記三分球，狂砍29分，Duncan Robinson投11中7貢獻22分，Max Strus進帳10分、Caleb Marti拿下18分。

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