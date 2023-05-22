賀軍翔曾是「台灣最強花美男」！靠1夯劇爆紅 壞男孩風格太經典
39歲男星賀軍翔（小美）20日遭台灣最強狗仔葛斯齊爆料，日前在已婚的狀態下到酒店慶祝好友張勛傑的生日，卻因喝醉和酒店小姐舌吻，消息一出立即引爆熱議，事實上，賀軍翔一路以來的演藝之路也相當精彩，當年靠著偶像劇《愛情合約》爆紅，他從花美男形象一路演到穩重的熟男風，還在實境節目《全明星運動會》第三季擁有亮眼表現，人氣不輸給當紅的小鮮肉。
記者賴禹妡/綜合報導
雖然賀軍翔正式出道的年分是2003年，但其實他早就在歌手李心潔《愛錯》的MV中擔任男主角，之後才透過第一部電視劇《七年級生》正式踏入演藝圈，2004年他在《愛情合約》中首次擔任主演，就因鮮明角色性格及個人魅力爆紅，還在台灣掀起一陣「花美男風潮」。
賀軍翔2005年演出偶像劇《惡魔在身邊》，引起更廣大的迴響，壞男孩的霸道模樣讓許多少女為之瘋狂，禁忌題材「姊弟戀」也使觀眾看得目不轉睛，除了多部經典偶像劇作品，賀軍翔也在2008年演出首部科幻電影《未來警察》，和劉德華、范冰冰等大咖明星同台飆戲，也憑藉此部作品獲得上海星尚大典年度潛質星尚人物獎。
隨著年齡的增加，賀軍翔的戲路也從花美男逐漸轉型為輕熟男，2010年靠愛情電影《活該你單身》入圍第13屆上海國際電影節「最佳男主角」，2012年則以陸劇《加油媽媽》拿下亞洲偶像盛典最具收視號召力演員獎，今年還和林依晨相隔18年再度合作公視新戲《不夠善良的我們》，兩人在劇中飾演夫妻，甚至還有尺度寫實的床戲，令許多觀眾相當期待。
除此之外，賀軍翔也開始嘗試參加真人秀節目，不只2015年參加陸綜《星廚駕到第二季》，2021年也加入《全明星運動會》第三季，他在裡頭擔任藍隊隊長，雖然年齡較為年長，但依舊十分努力也有亮眼表現，頗受觀眾好評。