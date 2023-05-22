優良母親才藝展演活動　桃市新住民服務協會舉辦

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桃園市政府張善政也指出，桃園是全國新住民第4多的城市，市府有責任將新住民照顧好，因此市府提出了「放心居桃」的新住民政策，在市府內增加多元多語服務，自112年4月27日起在市府3樓設置通譯服務櫃台，擴增對新住民的服務範圍。今年要開辦的生活適應班，也將新增「新住民輔導員」機制與輔導系統，運用通譯人員陪伴剛到台灣的新住民朋友，盡早融入在地生活。另外，也將藉由新住民事務會報的召開，聽取新住民代表所提供有關新住民政策的建議，強化新住民公共參與並落實對新住民照顧服務措施，以上各項新的服務均在落實讓新住民朋友「放心居桃」，打造桃園成為新住民安心打拼、快樂生活的第二個家。
立法委員呂玉玲表示，桃園市新住民服務協會辦理「優良母親才藝展演」，活動一年比一年更好、更精采，並感謝理事長唐嫣不遺餘力為新二代爭取權益，讓他們能在台灣幸福的生活，發揮女力，讓社會更美好。
立法委員魯明哲表示，新住民朋友來到台灣、來到桃園就是一家人，而他在擔任中壢市長期間，也認識許多新住民朋友，了解到了新住民的付出，使桃園變得更加和諧。
21日包括立法委員呂玉玲、魯明哲、市議員王珮毓、陳韋曄、魏筠、內政部移民署桃園市服務站主任黃英貴、市府社會局長陳寶民、青年局長侯佳齡、中壢區長李日強、桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守、桃園新住民服務協會理事長唐嫣、桃園市多元族群文化交流暨愛心協會理事長賈鴻、桃園新住民婦女協會理事長阮玉玲等均一同出席活動。