義大利洪災　梅洛尼提前從G7峰會回國

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義大利東北部艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna）數日前豪雨，造成14人喪生，約3.6萬人撤離家園，許多城鎮的街道成為河流。這次在48小時內降下約200至500毫米雨量，當地年平均雨量約1000毫米。
報導說，各國領袖表達聲援與哀悼。拜登（Joe Biden）則走近梅洛尼，握手並擁抱她，表達支持與慰問。
「蟻報」推測拜登此除了表達慰問之意，可能不純粹是政治因素，也包含人性因素。報導說，拜登此行有地緣政治意涵，如之前已邀請梅洛尼造訪華府，也表示支持義大利政府的工作。後者包括義大利加強大西洋兩岸的連結，支持烏克蘭和台灣的民主自由，加速印太地區的結盟。
這次G7廣島峰會在閉幕前一天的20日公布聯合公報，美國、加拿大、日本、英國、法國、德國、義大利七國在峰會聯合公報中確認台海和平穩定的重要性。聯合公報包括9點方針，包括減少中國在全球活動日益強硬所帶來的風險，成員國也將保持彼此的經濟合作。
根據義大利政府公布的新聞稿，梅洛尼19日會見日本首相岸田文雄，也與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）分別進行雙邊會談。梅洛尼20日則與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談。
梅洛尼20日晚間在離開廣島前舉行記者會，她說：「這兩天我在這裡完成我的工作，但在如此複雜的時刻，我不能再遠離義大利，需要親眼目睹並到現場才能做出解決方案。」
梅洛尼說：「多年來，義大利一直在談論供應鏈問題，我們試圖解釋如此嚴重依賴致使我們無法控制這對義大利來說是多麼危險。今天，我們選擇改變模式，回頭來了解什麼是戰略供應鏈，我選擇的戰略供應鏈不僅有助於加強經濟，且有助於加強我們的國際安全。」
她接著說這次會議談到很多持續不斷的衝突，以及這些衝突給社會帶來的後果，也詳細討論過去所犯的錯誤，以及未來必須以某種方式扭轉當今的趨勢，例如在社會經濟安全、供應鏈方面。她也談到當前烏克蘭危機是一場國際法的衝突，國際法顯然未在烏克蘭充分發揮其捍衛作用。
她說，這次會議也談到「禁止核子擴散條約」，廣島和平紀念館是個非常具象徵意義的事實，因為日本和烏克蘭是曾經歷核災難的兩個國家，這也有助於表達一種觀點，即不應該用核武器進行膚淺的政治宣傳。
梅洛尼說，這兩天義大利提出自己的觀點，並認為這次在廣島舉行的G7峰會對日本來說是相當成功的，岸田文雄應該受到讚揚與祝賀。
梅洛尼最後宣布，義大利是明年G7輪值主席國，預計將於6月中旬在南部的普利亞（Puglia）舉行G7領袖高峰會。普利亞歷來是東西方之間橋梁，普利亞大區是東西方相互擁抱的象徵之地，相信是舉辦G7峰會的好地方。（編輯：郭中翰）1120522