疑無人機闖入！桃機關閉40分鐘 航班延誤最長逾1小時
桃園機場今（22）日上午接獲機師通報發現不明飛行物，機場緊急暫停航機起降40分鐘，破千名旅客受到影響，其中班機最長延誤62分鐘，目前其餘航班陸續消化中。
記者許若茵／台北報導
機場公司說明，今9時30分接獲塔臺通報，CI152航班機師通報05L/05R航道下方約1000呎處有不明飛行物，經詢近場臺並無合法登記的無人機活動。為維護飛航安全，機場公司立即配合塔臺依作業程序暫停航機起降，並會同航警局前往大園區查看，確認周邊已無異常活動後，於10時10分恢復。
機場公司指出，本次事件造成機場暫停起降共40分鐘，受影響入境MM23、Z2124、出境AK1511、BR712、JX850共919人，其中延誤最長62分鐘，另CX488、MF887轉降高雄共280人，其餘航班陸續消化中。
機場公司提醒，發現桃園機場附近施放無人機，請撥打(03)273-2043通報。無人機闖入機場管制範圍不僅造成飛安嚴重威脅，且影響眾多旅客權益，會依法移送民航局及建議重罰，經查證屬實，依《民用航空法》第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定，將可罰新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關法規勿以身試法。