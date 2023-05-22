台華獎表揚優良外籍學生　擴展多元國際交流

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111學年台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生傑出表現獎，經學者專家評選，遴選出20名學生獲獎，包含13位教育部台灣獎學金受獎生、1位教育部華語文獎學金學生及6位外交部臺灣獎學金學生。今日特別邀請其中兩位傑出畢業生印度籍學生明亮（Akshit Mehta）及來自巴拉圭的杜禮楷（Ariel Amilcar Duarte Perez）代表分享他們的在台學習經驗。
明亮是來自印度的教育部台灣獎學金學生，於國立中山大學攻讀國際經營管理碩士學程。明亮中文流利，曾在財團法人資訊工業策進會實習；並曾協助外國學生到公務機關申辦業務，提供中文上的協助，幫助外國學生解決在台生活的問題。明亮也積極參與各種校內外競賽活動，除了在校內辦理印度文化講座，也曾到鄰近的中學向高中生介紹印度文化。另外，他提到近年教育部推動新南向人才培育計畫，增加許多台灣與鄰近國家的雙邊教育交流合作，很多像他一樣的印度學生來到台灣交換或學習華語文或攻讀學位，進一步認識台灣優質的學術環境及多元文化。明亮就很喜歡台灣豐富的文化與傳統習俗，畢業後，他打算繼續留在台灣從事與台印度雙邊相關的工作，希望發揮所學促進台印度間商業與文化交流。
遠從中南美洲邦交國巴拉圭的杜禮楷，獲得外交部台灣獎學金來台就讀國立高雄餐旅大學旅遊管理系。杜禮楷很樂於分享介紹母國巴拉圭文化，積極參與學校的異國文化分享、西語日等活動，甚至在活動中親自表演巴拉圭傳統舞蹈。他也參加教育部的「大手牽小手－我國高中生與大專校院外籍生交流計畫」，前往馬祖高中進行交流，讓更多台灣的高中生認識巴拉圭傳統文化，拓展我國高中生國際視野。杜禮楷說，來台灣就學，除了讓他取得大學學位，也藉由學習中文，體驗台灣多元文化，並結交來自世界各地的好朋友，這些點點滴滴將永駐心中。
為表揚優秀受獎生在台求學期間，於社會服務、學藝及特殊表現上有傑出成果，教育部及外交部每年辦理「台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生傑出表現獎」選拔，以及「Fabulous Taiwan!台灣好精彩!圖文攝影比賽」，讓學生透過照片或影片展現眼中的台灣面貌。教育部歡迎有興趣來台就學的外國學生踴躍向各國駐外機構詢問申請。這些優秀的學生在台就讀期間，除了進一步瞭解台灣的學術環境及多元文化，也提升與我國學生的交流互動，增進我國學生的國際視野。