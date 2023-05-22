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台華獎表揚優良外籍學生　擴展多元國際交流

▲睽違3年「111學年台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生歡送會」。（圖／教育部）
▲睽違3年「111學年台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生歡送會」。（圖／教育部）

記者賴正琳／綜合報導

睽違3年「111學年台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生歡送會」於19日盛大登場，這是疫情後的首場實體歡送會。111學年度共有來自76個國家超過700位台灣獎學金及華語文獎學金學生完成學業。教育部於93年開始辦理「台灣獎學金」及「華語文獎學金」，112學年提供450個台灣獎學金名額與近600個一年期華語文獎學金名額，鼓勵優秀外國學生來台攻讀學位或學習華語文。

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教育部國際及兩岸教育司李彥儀致詞時，恭賀現場受獎生克服疫情間的生活及學習挑戰，順利完成學業。李司長說明，獲得獎學金的同學表現優異，又具雙語或多語優勢，畢業後無論繼續深造或就業，都能在專業領域貢獻所長，發光發熱，未來更有機會獲選為全球留台傑出校友獎得獎人。我國近年規劃多項攬才及留才政策，歡迎受奬生學成後留台工作。李司長也鼓勵學生加入本部設置的留台校友資料庫，持續與我方保持聯繫，並期許畢業生們與家人朋友分享在台求學經驗，鼓勵更多優秀學弟妹來台就學，成為連結母國與台灣的文化大使。

111學年台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生傑出表現獎，經學者專家評選，遴選出20名學生獲獎，包含13位教育部台灣獎學金受獎生、1位教育部華語文獎學金學生及6位外交部臺灣獎學金學生。今日特別邀請其中兩位傑出畢業生印度籍學生明亮（Akshit Mehta）及來自巴拉圭的杜禮楷（Ariel Amilcar Duarte Perez）代表分享他們的在台學習經驗。

明亮是來自印度的教育部台灣獎學金學生，於國立中山大學攻讀國際經營管理碩士學程。明亮中文流利，曾在財團法人資訊工業策進會實習；並曾協助外國學生到公務機關申辦業務，提供中文上的協助，幫助外國學生解決在台生活的問題。明亮也積極參與各種校內外競賽活動，除了在校內辦理印度文化講座，也曾到鄰近的中學向高中生介紹印度文化。另外，他提到近年教育部推動新南向人才培育計畫，增加許多台灣與鄰近國家的雙邊教育交流合作，很多像他一樣的印度學生來到台灣交換或學習華語文或攻讀學位，進一步認識台灣優質的學術環境及多元文化。明亮就很喜歡台灣豐富的文化與傳統習俗，畢業後，他打算繼續留在台灣從事與台印度雙邊相關的工作，希望發揮所學促進台印度間商業與文化交流。

遠從中南美洲邦交國巴拉圭的杜禮楷，獲得外交部台灣獎學金來台就讀國立高雄餐旅大學旅遊管理系。杜禮楷很樂於分享介紹母國巴拉圭文化，積極參與學校的異國文化分享、西語日等活動，甚至在活動中親自表演巴拉圭傳統舞蹈。他也參加教育部的「大手牽小手－我國高中生與大專校院外籍生交流計畫」，前往馬祖高中進行交流，讓更多台灣的高中生認識巴拉圭傳統文化，拓展我國高中生國際視野。杜禮楷說，來台灣就學，除了讓他取得大學學位，也藉由學習中文，體驗台灣多元文化，並結交來自世界各地的好朋友，這些點點滴滴將永駐心中。

為表揚優秀受獎生在台求學期間，於社會服務、學藝及特殊表現上有傑出成果，教育部及外交部每年辦理「台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生傑出表現獎」選拔，以及「Fabulous Taiwan!台灣好精彩!圖文攝影比賽」，讓學生透過照片或影片展現眼中的台灣面貌。教育部歡迎有興趣來台就學的外國學生踴躍向各國駐外機構詢問申請。這些優秀的學生在台就讀期間，除了進一步瞭解台灣的學術環境及多元文化，也提升與我國學生的交流互動，增進我國學生的國際視野。

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