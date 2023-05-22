系會長選舉涉歧視送性平會　台大：依校內程序處理

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台大校方昨天提到，各級學生自治選舉基本上都由學生自行辦理，學校尊重學生自治，相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，但言論自由若傷及社會多元族群，亦非台大樂見；此次事件中，辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，並先於選舉公報上載明此政見「含有極其不當之內容，請斟酌閱讀」，當事人也已道歉認錯，校方將持續關注，並視情況發展給予輔導。
台大經濟系發出聲明表示，台大經濟系堅持人權及性別平等。維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值。本次學生政見，其中多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法辦理，亦將啟動輔導機制。
教育部長潘文忠昨天也回應媒體，並不樂見任何歧視的言語與主張，台灣從族群到性別平等都是多元尊重、互相了解，用歧視為主張的選舉或訴求，都與教育理念不相符。
針對性平會調查進度，台大今天表示，會依校內程序處理，「其餘沒有回應」。
經查台大性平事件處理流程，相關單位收件後，3日內移送性平會，並於20日內完成受理與否審議，若受理，性平會將組成調查小組，完成調查報告及處理建議，經性平會審議通過，性平會2個月內完成調查，必要時得延長調查2次，每次不得逾1個月，之後性平會向學校提出處理建議及調查報告，移送學生獎懲委員會議處，並規定要在2個月內完成審議，將審議結果以書面方式通知當事人。
而根據台大學生個人獎懲辦法規定，若經性騷擾、性霸凌，經校方性別平等教育委員會或性騷擾防治委員會查證屬實並移送懲處，懲處情節最輕為申誡，最重為勒令退學。