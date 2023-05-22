山珍海味話題名粽、網路人氣伴手禮　義享開賣了！

端午節前夕，不少民眾已經開始挑選應景的名粽禮盒做為走訪親友的伴手禮。義享時尚廣場集結館內知名品牌推出精選端午禮盒，不只有各式特色風味名粽，更引進期間限定販售的網購名店如「門前隱味」及「輸不起」。多達30家的禮盒選擇，再搭配即日起至6月4日期間滿額贈抵用金活動，最高可享50%的抵用金回饋。
記者陳美嘉／高雄報導
義享於即日起至6月25日期間，引進曾被形容是台北牛肉麵最難預約名店「門前隱味」及名人徐乃麟代言的「輸不起」等兩大品牌快閃販售。「門前隱味」於端午節推出其人氣「重慶另一邊之酸菜白肉鍋二代」及「人生的咖哩味」等禮盒。另外，還有網購人氣品牌「輸不起」所推出的「雙鮑魚雞湯(粥)五盒組(大樹白玉鳳梨/秘傳藥膳/阿婆剝皮辣椒/埔里椴木香菇/韓式人蔘）」，速熱就能吃到頂級食材，特別適合居家常備。喜歡品嚐甜點的民眾，也可選擇擁有榴槤界愛馬仕美譽的「水產優-貓山王榴槤冰淇淋泡芙」。
以道地港式料理累積不少民眾好評的「蒸鮮腸粉」，推出「干貝荷香糯米雞8入禮盒」，不僅製作手法與一般粽子完全不同，透過荷葉的香氣創造更加溫潤的口感也成為特色之一。「自然法則」推出「香草豬-珍艾香粽組，以台灣頂級香草豬特選超大塊帶皮肉塊，Q彈清爽不油膩。以海味伴手禮聞名的「海濤客」今年推出「月桃葉肉粽(5顆)」，秉持古早味傳承的南部粽包粽製法，特別適合喜愛傳統南部粽風味的民眾。
「鄧師傅」則將頂級海味入菜，推出「鮑魚干貝荷葉飯」。將於6月7日B2新櫃登場的「周氏蝦捲」有經典的「台南肉粽(10顆)」，嚴選上等濁水溪糯米、花生、上等梅花肉、鹹蛋黃及台灣香菇，糯米麋而不爛，梅花肉肥而不膩，一口咬下多重口感融為一體，豐富滋味餘香不斷，是講究配料、調味、蒸煮等多種工法的傳統肉粽。
為了讓更多民眾品味多元化的端午美味，即日起至6月14日期間，推出義享卡會員於指定餐廳/咖啡廳單櫃單筆消費滿500元或於B2指定小吃單櫃單筆消費滿200元，即可兌換100元電子抵用金(限量)，活動期間每會員每日限兌換乙份，更多活動詳情與禮盒推薦，可至義享時尚廣場官網查詢。