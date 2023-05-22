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立法院探討海量詐欺癱瘓司法　檢警調審都喊「缺人」

▲法務部次長黃謀信（圖／翻攝國會頻道）
▲法務部次長黃謀信（圖／翻攝國會頻道）

記者潘千詩／台北報導

詐欺犯罪猖獗，癱瘓司法警察機關，立法院司法及法制委員會今（22）日針對「面對海量詐騙案，打詐國家隊人力不足」問題，邀請司法院、法務部、警政署、數發部、行政院人事行政總處等機關報告，各單位都喊「人力不足」，希望能擴增辦案能力。

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司法院統計，地院的詐欺案件科刑人數，自2016年起逐年遞增，近6年來詐欺罪的科刑人數，除2021年因疫情三級警戒因素稍減外，餘均在1萬4000件至1萬5000件左右；其中占比最高者為提供帳戶的普通詐欺，及詐欺集團提款車手、電信機房的加重詐欺兩類案件，二者於2021年及2022年的終結件數依序為6902件、7654件與5178件、7826件。前者共增752件，後者共增加2648件。

在打詐國家隊成立，以及立法院5月間三讀通過《組織犯罪防制條例》、《刑法》第302條之1及第339條之4、《洗錢防制法》等修正條文後，司法院預估，將有大量案件湧入司法機關，法院負擔勢必更沈重。

司法院表示，《總員額法》修正前，司法機關員額高限1萬3900人，經多次拜會行政院人事行政總處，盼調高員額，以支應未來10年所需增加的人力，2019年12月31日修正通過《總員額法》，司法機關員額高限修正調整為15000人，僅增加1100人，距司法院原預估需新增8100人，尚不足7000人；憲法訴訟法、勞動事件法、刑事訴訟法、設置商業法院、國民法官制度都需要人力，司法機關員額高限應調整為至少2萬2千人，也就是增加8100人才夠，才能適時改善職場環境，提升審判品質。

檢察機關人力部分，法務部統計，面對案件料逐年增長，尤其電信詐欺暴增，2022年較2019年成長360%。

法務部表示，已向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，分4年（2022年至2025年）爭取新增檢察機關員額合計600人，除目前檢察事務官外，將向行政院爭取經費，仿照法院法官助理制度，聘請檢察官助理，即時充實檢察輔助人力的生力軍。

調查局人力方面，法務部統計，目前內外勤處理打擊電信詐欺業務人力約20至40餘人，無專責人力，目前組織架構估計所需專責人員共104人，避免排擠其他核心業務，估計不足員額近90人。

另據警政署刑事局統計，全國偵查佐預算員額4535人，現有4243人，預算缺額292人，將從各警察機關和警專甄選、分發補充人力缺口。

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