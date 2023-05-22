逾70國家挺台參與WHO　外交部：全球各界體認台重要性

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外交部說明，在各國國會方面也有跨國、跨黨派一致挺台立場，反映支持台灣參與WHA已是各國民意的展現。例如美國聯邦眾議院外交委員會日前通過支持台灣國際參與的法案、德國國會連續第二年通過支持我國以觀察員身分參與WHA及WHO的決議，以及捷克參議院首度通過決議支持我國參與WHO等國際組織都是明顯例證。其他多國立法部門、歐洲議會及各地區「福爾摩沙俱樂部」等也都以多元方式公開為我聲援。
此外，民間力量也是支持台灣參與的重要助力，外交部提到，全球各地的僑團、國際醫衛專業組織，以及我國醫衛專業團體等，紛紛透過各種創意方式，包括舉辦遊行健走集會、台灣特色展覽及全球論壇等宣達活動，凝聚我推案動能，展現公民社會助我的豐沛能量。
外交部表示，今年以「#TaiwanCanHelp」、「#LetTaiwanHelp」、「#LetTaiwanIn」及「#WHONeedsTaiwan」進行社群媒體串聯的活動，獲得全球熱烈響應，僅過去一週即獲得逾50國、超過3000人次共同在各社媒平台為台灣發聲，除美國聯邦參議院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）、外委會共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio, R-FL）、聯邦眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera, D-CA）等多位美國跨黨派聯邦參、眾議員、以及其他友好國家與友邦的行政官員、國會議員及歐洲議會成員等政要外，包括主流媒體、僑界、醫衛界專業人士等，都大聲疾呼支持台灣以觀察員身分參與WHA。而我國政府及民間共同賑濟烏克蘭難民及為全球防疫不遺餘力等義舉，也同樣獲得來自烏克蘭等國人民自發性在網路串聯表達支持，展現台灣作為國際社會一股良善力量，驅動各國仗義助我的正面循環。
外交部說，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國更加認識台灣參與WHO的重要性與急迫性，尤其台灣國際參與持續遭到中方無所不用其極的惡意打壓，中國甚至聲稱照顧台灣人民健康的謬論，更使全球各界體認必須接納台灣參與WHO。
外交部呼籲WHO實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，並傾聽各方支持台灣參與WHO的呼聲，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA以及WHO所有會議、活動及機制。
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