展望下半年台股　金管會黃天牧樂觀有信心

金管會主委黃天牧今（22）日赴立院財委會備詢，由於台股上周表現亮眼，台股站穩萬六，外資買超，每日成交量更放大至新台幣3000億以上，讓立委們也關心台股未來表現是否延續？為此，黃天牧表示台股有其韌性及基本面，在全球中數一數二，預期下半年表現將會更好。
記者許家禎／台北報導
台股上周站穩萬六，每日成交量更放大至新台幣3000億以上，創下3個月以來最佳單周表現，除自營商連續多天買超，外資也陸續回補。為此，黃天牧表示，台灣第1季雖然出口與經濟數據沒有去年好，但對未來下半年仍有信心，認為台股應該還是會有比較好的表現。
黃天牧表示，今年第一季上市櫃營收雖然衰退，但4月底有12兆元，仍為歷史第三高。至於外資動向方面，黃天牧表示雖不便評論外資匯入以及買超台股的動機，但從殖利率、本益比來看，台股表現在全球數一數二，顯示台股有其韌性及基本面，對台股樂觀且有信心。
而立委關心美債上限違約風險是否衝擊國內金融產業？黃天牧表示，國內金融業對美曝險不是每個都公債，部位相對少，統計對美政府債曝險總計1.3兆元，但是6月到期僅915億元，他說「額度有限」。他也說私底下有了解金控對美債的看法，結論是台灣資本市場有足夠韌性來承受這些波動。