盼早日除「行人地獄」污名 陳建仁：規劃400億改善人車安全
一名自稱「小市民施克德」民眾今（22）日在各大報紙買半版廣告，強調解決台灣交通問題、撕掉交通地獄標籤非常簡單，就是全力貫徹「嚴格執法」，對此行政院長陳建仁受訪表示，近來規劃推動「永續提升人車安全計畫」，會在7年投入400多億元經費，來改善人車的安全，本周四院會將會提出「道安行動綱領」，希望透過中央與地方努力做好交通安全，早日除掉「行人地獄」污名。
記者陳威叡／台北報導
有民眾今日透過各大報半版廣告向政府疾呼，解決台灣交通問題，方法非常簡單，就是全力貫徹「嚴格執法」，如果能夠翻轉台灣是交通地獄惡名，「您的豐功必留青史！」
陳建仁受訪說，最近台灣發生了好幾件行人交通死亡的事件，對此感到相當痛心和不捨，國際上有不少國家對於來台旅遊表達關切，而行政院近來已通過第一期「交通秩序與交通安全改進方案」，最近也在規劃推動「永續提升人車安全計畫」，會在7年投入400多億元經費，來改善人車的安全。
陳建仁表示，本周四院會也會提出「道安行動綱領」，希望透過中央和地方的努力，大家一起來把交通安全做得更好，更重要的是希望國人一起努力，讓台灣交通安全越來越好，人車都能夠安全，能夠早日除掉「行人地獄」污名。