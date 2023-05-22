前市長生氣了！賴清德要侯友宜道歉、謝龍介回台南面壁

民進黨立委陳歐珀捲詐騙案疑雲退選　侯友宜：賴清德不用負責嗎？

▲對於民進黨立委陳歐珀捲入與詐騙案主嫌關係匪淺後宣布退選，侯友宜受訪說身為民進黨、執政黨的賴副總統不用負責嗎？不用出來講清楚嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.22）
▲對於民進黨立委陳歐珀捲入與詐騙案主嫌關係匪淺後宣布退選，侯友宜受訪說身為民進黨、執政黨的賴副總統不用負責嗎？不用出來講清楚嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.22）

記者吳嘉億／新北報導

針對民進黨立法委員陳歐珀捲入im.B詐騙集團疑雲後宣布退選，即將代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今日受訪時表示，黑金貪腐都是大家所最厭惡的，直言身為民進黨、執政黨的副總統賴清德不用負責嗎？不用出來講清楚嗎？

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記者是先問到陳歐珀收受im.B詐騙集團提的車、房，昨晚緊急宣布退選。對此，侯友宜表示，這幾年在民進黨執政底下，說要反黑金、反貪腐，結果黑金越打越多，貪腐越挖越深，這幾天傳出大家深惡痛絕的詐騙集團，竟然會跟政治人物有所來往，這些傳聞讓我們非常地痛心，尤其黑金貪腐都是大家所最厭惡的，接著便話鋒一轉，直問身為民進黨、執政黨的賴清德不用負責？不用出來講清楚嗎？

時代力量前立委黃國昌日前踢爆以「假債權、真吸金」方式的不動產借貸媒合平台im.B，其中位在宜蘭羅東的大本營，竟是陳歐珀競選後援會與服務處，與該詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺。對此，陳歐珀也在昨夜發表退選聲明，重申絕無與詐騙集團掛勾，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉。

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