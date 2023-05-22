今日來講股／萬六行情延續？股東會旺季來　選對這些類股較安心

42家台灣企業赴新加玻爭取疫後商機　350萬美元成果高於預期

▲對外貿易發展協會組「星澳貿易訪問團」，在首站新加坡就已吸引近90家買主，促成商機約350萬美元。（圖／貿協提供）
▲對外貿易發展協會組「星澳貿易訪問團」，在首站新加坡就已吸引近90家買主，促成商機約350萬美元。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

對外貿易發展協會組「星澳貿易訪問團」於17日至25日赴新加坡、雪梨和墨爾參訪並本辦理洽談會，共計42家台灣企業參與，產業涵蓋資通訊、五金手工具、消費用品、智慧醫療、機械及汽車零配件。貿協今（22）日表示，此次訪團在首站新加坡就已吸引近90家買主，促成商機約350萬美元，台灣電子商務協會理事長羅允俊表示，拓銷成果高於預期，絕對會再訪新加坡，爭取星國與亞太市場商機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為協助台灣企業拓展星澳市場，由外貿協會組「星澳貿易訪問團」於17日至25日前往新加坡、雪梨和墨爾本辦理洽談會和參訪，貿協表示，這是歷年前往新加坡、澳洲市場規模最大的實體拓銷活動，共計42家台灣企業參與，產業涵蓋資通訊、五金手工具、消費用品、智慧醫療、機械及汽車零配件，在首站新加坡吸引近90家買主與25家台灣企業洽談，洽談場次超過180場，促成商機約350萬美元。

貿協指出，新加坡與31個貿易夥伴，建立廣泛的自由貿易協定，不僅是東南亞的對外貿易門戶，更是全球貿易的主要物流樞紐，同時也我國企業進入東南亞的重要灘頭堡。在此次實體拓銷活動中，新加坡參與洽談的買主包括知名超商Prime／MUSTAFA、國際麵包集團SPCKOREA、先進材料供應商(Advance Materials Supplies)、高科技金屬螺絲／緊固件供應商HTF Industries、工業緊固件供應商ASIA FASTENER、摩托車維修中心WINGYAP MOTOR)、汽車維修中心Hock Cheng Automec／Chop HockHong、智能服務商Kabelwerkz／Flexspeed Tech等。

貿協表示，洽談買主對於台灣業者機械和零組件的高品質、環保清潔用品及天然植萃保健品等特色產品表達高度興趣。清淨海生技董事長，同時也是台灣電子商務協會理事長羅允俊說，這次拓銷成果高於預期，經過這次洽談，絕對會再訪新加坡，爭取星國與亞太市場商機。

新加坡人均GDP高、外匯儲備充足、加上經濟政策的支持，吸引國際資金、創投和新創業者進駐，此行特為參團業者安排參訪淡馬錫控股集團所投資民營國企「Sembcorp勝科集團」與「CapitaLand凱德新創園區」，分享和交流產業趨勢及市場機會。前者致力於節能、環保和永續發展方面，協助企業實踐ESG，後者連結新加坡和國際新創企業，提供企業各類創新技術和解決方案，參訪團團員表示，藉由此次參訪，可獲得布局星國市場的第一手資訊，並有機會爭取台星產業綠色供應鏈的合作商機。

台積電赴美建廠挹注　今年前4月對外投資金額年增232%

投資台灣再添3企業　三大方案累計吸引超過2.06兆投資

調漲基本工資？勞動部：朝合宜調升努力

展望下半年台股　金管會黃天牧樂觀有信心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀