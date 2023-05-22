42家台灣企業赴新加玻爭取疫後商機　350萬美元成果高於預期

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貿協指出，新加坡與31個貿易夥伴，建立廣泛的自由貿易協定，不僅是東南亞的對外貿易門戶，更是全球貿易的主要物流樞紐，同時也我國企業進入東南亞的重要灘頭堡。在此次實體拓銷活動中，新加坡參與洽談的買主包括知名超商Prime／MUSTAFA、國際麵包集團SPCKOREA、先進材料供應商(Advance Materials Supplies)、高科技金屬螺絲／緊固件供應商HTF Industries、工業緊固件供應商ASIA FASTENER、摩托車維修中心WINGYAP MOTOR)、汽車維修中心Hock Cheng Automec／Chop HockHong、智能服務商Kabelwerkz／Flexspeed Tech等。
貿協表示，洽談買主對於台灣業者機械和零組件的高品質、環保清潔用品及天然植萃保健品等特色產品表達高度興趣。清淨海生技董事長，同時也是台灣電子商務協會理事長羅允俊說，這次拓銷成果高於預期，經過這次洽談，絕對會再訪新加坡，爭取星國與亞太市場商機。
新加坡人均GDP高、外匯儲備充足、加上經濟政策的支持，吸引國際資金、創投和新創業者進駐，此行特為參團業者安排參訪淡馬錫控股集團所投資民營國企「Sembcorp勝科集團」與「CapitaLand凱德新創園區」，分享和交流產業趨勢及市場機會。前者致力於節能、環保和永續發展方面，協助企業實踐ESG，後者連結新加坡和國際新創企業，提供企業各類創新技術和解決方案，參訪團團員表示，藉由此次參訪，可獲得布局星國市場的第一手資訊，並有機會爭取台星產業綠色供應鏈的合作商機。