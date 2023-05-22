哭哭！西湖市場「超神拉麵」一番星突喊停業 粉絲崩潰：不行
台北市西湖市場被饕客譽為「超神拉麵」的一番星拉麵，昨（21）突然在臉書宣布，「因房東方面的考量」，將在七月底停止營業，噩耗傳出讓不少粉絲崩潰大喊「不不不不行！」、「捨不得」，也有不少外地饕客邀請店家另起爐灶，「三重歡迎您」、「來桃園」、「來台中西屯開店」。
記者徐銘穗/綜合報導
隱身在傳統市場裡的「一番星拉麵」由日籍老闆主理，主打醬油拉麵，還有味噌拉麵，每天限量供應，賣完就打烊，除了拉麵外，叉燒也是饕客的愛，每一塊切片厚度都達到0.5公分，吃起來大口滿足、肉香四溢，不用200元就能吃上一碗道地的拉麵，每逢用餐時間就會大排長龍，是饕客公認的超神拉麵店。
不過，「一番星拉麵」昨（21）突然在臉書宣布，「因房東方面的考量，一番星麵將於7月底停止營業。」店家也坦言，目前仍未確定7月底之後的相關事宜，但也希望粉絲們能夠在最後這2個月左右的時間內，請粉絲們多多關照。
貼文曝光後，立刻令不少粉絲直呼不敢相信，更紛紛留言感嘆，｢殘念｣、「希望可以繼續留在內科這邊」、「捨不得，我最愛的拉麵店」、「我心中の最高拉麵啊」、「希望老闆找到新的地點，繼續營業，好味道不能消失啊」、「無論新舊地點，都會持續支持」、「不不不不行！」、「哭阿」。
也有不少外縣市粉絲希望老闆到轉戰他區，紛紛留言「可以很跳痛的許願來宜蘭頭城嗎？有說有機會」、「歡迎來台中西屯開店」、「來天母」、「來永和」、「來桃園」、「中和歡迎你！」、「可以來北投嗎？」、「高雄歡迎你」。