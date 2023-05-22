俄軍徹夜空襲烏克蘭東南部　欲阻烏軍反攻

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路透社報導，目前不清楚爆炸是防空系統成功攔截還是俄方飛彈或無人機擊中目標，但第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長盛讚守軍表現。第聶伯羅是第聶伯羅彼得羅夫斯克州的行政中心。
州長賴薩克（Sergiy Lysak）透過社群媒體Telegram說：「感謝守軍，我們抵禦住了攻擊。將在適當時候公布細節。」他還稱俄羅斯軍隊為「恐怖分子」。
烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，90多分鐘空襲警報期間，在第聶伯羅聽到約15起爆炸聲。
路透社目前無法獨立核實這些報導。
隨烏克蘭的反攻迫在眉睫，經過近2個月平靜後俄羅斯本月恢復用飛彈和無人機空襲。現在每週會出現好幾波攻擊，已達俄烏戰爭以來最激烈的程度。
烏克蘭高層軍情官員表示，俄方飛彈攻擊重點已轉為打亂烏軍的反攻準備。
烏克蘭國防部情報總局副局長史基比茨基（VadymSkibitskyi）表示，在攻擊烏克蘭能源基礎設施數個月後，俄軍現對烏克蘭軍事設施與補給的打擊變多。
他告訴RBC-Ukraine：「先前他們沒能癱瘓我方的能源體系，如今他們的優先打擊目標已截然不同－欲打亂我們為春-夏季反攻的計畫與準備措施。」
他說俄方現選擇打擊指揮中心、補給路徑與集中大量彈藥、燃料及裝備的據點，還說「敵方開始對空防裝備所在位置的區域特別注意」。
史基比茨基並說，俄國空軍現也比之前更常鎖定前線或附近地區的目標攻擊。
烏克蘭先前表示正計畫發動反攻奪回失地，但近日在烏東巴赫姆特（Bakhmut）的推進不代表反攻已展開。前線附近的士兵上週表示，俄軍正在猛轟補給線，想阻撓烏克蘭的推進。（譯者：陳昱婷、陳亦偉）1120522