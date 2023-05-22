蝦皮漲價又縮水！店到店領貨期限變短 6月19日起「7天縮為5天」
喜歡拖到最後一刻的買家注意了！蝦皮購物稍早在APP通知用戶，蝦皮店到店自6月19日當天起，包裹取件期限「從7天縮為5天」，包裹到店超過5天就會被退回。新政策隨即引發熱議，不少用戶批評運費漲價還縮短取件天數，狠酸「到貨等7天、取貨只等你5天，笑死」。
記者黃韻文/綜合報導
蝦皮購物今（22日）稍早在APP正式發出公告，蝦皮店到店自今年6月19日起（含當日），買家取件期限由包裹到店日算起「7天調整為5天」，提醒用戶在收到到貨通知後，應儘快完成取件，以免免包裹遭退回。蝦皮解釋，在6月18日前配達的包裹，取件天數一樣維持7天期限。至於買家使用門市退貨服務，配達賣家退貨門市的包裹，取件期限也是維持7天不變。
蝦皮店到店取件天數縮短的新規引發關注，網友直指：「一堆人當倉庫，等貨全到了才去領 」、「早點去拿不好嗎」、「店到店裡面的貨多得跟倉庫一樣，有夠誇張」、「建議蝦皮超過期限加收儲藏費」、「活該，給方便當隨便 」。
但也有人持不同看法，認為若是到店時間差距不大，許多人本來就會一次領，節省往返時間。更有用戶狠嗆：「到貨時效都不能預期，憑什麼要別人準時取貨」、「寄出時間比取貨時間長是什麼神操作」。