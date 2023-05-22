今日必吃／老店「雪王冰淇淋」新口味用蟹肉 開箱曝真實口感
在西門町開店已有70幾年歷史的雪王冰淇淋，店內除了受歡迎的水果風味，也時常有獨特口味，像是以蔬菜、酒做成冰淇淋。日前店家公布最新的冰淇淋口味竟是蟹肉口味，甚至相當講究共有兩種，包含「奶香白醬蟹肉口味」、「赤味噌辣蟹肉口味」。《NOWnews今日新聞》特地前往，試吃奇特口味。
記者葉盛耀/綜合報導
雪王冰淇淋位在西門町商圈，民國36年開幕，伴隨著不少台北人而長大。強調可提供70多種不同口味的冰淇淋，也將蔬菜入冰淇淋，像是苦瓜、九層塔，甚至還有豬腳、麻油雞等鹹口味冰淇淋。
原來店家的鹹口味冰淇淋，是為了體恤年邁長者中的糖尿病患者因不能吃甜食而研發，其中的肉鬆口味甚至被許多網友狂推。現場試吃後，發現冰淇淋裡頭真的有些許肉鬆，也因此那淡淡鹹甜味全是來自於肉鬆，滋味相當有趣。
最近店家竟然研發兩種蟹肉口味冰淇淋，白色的是「奶香白醬蟹肉口味」、帶淡淡紅色的是「赤味噌辣蟹肉口味」，每球110元。記者試吃赤味噌辣蟹肉口味，雖說帶辣，其實很不突出。剛入口讓人聯想到海鹽牛奶冰淇淋，但甜度很低；接著中韻透著鮮味，即日本人說的旨味(umami)；開始覺得有趣時，竟在尾韻時感受到明顯蟹肉鮮甜，原來是嚼到了真實的蟹肉，著實驚喜。
記者覺得，要說這是道甜點冰淇淋，不如把它歸類為是fine dining高端餐廳中會有的開胃冷前菜，似乎這一切感受還比較合理。不過店家私下表示，蟹肉口味冰淇淋近期可能還會微調比例與口味，也許6月時滋味還會有點不一樣。