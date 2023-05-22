NBA季後賽／塞爾提克東決全面潰敗 Tatum稱G4要「帶著尊嚴戰鬥」
波士頓塞爾提克今(22)日以以102:128輸給了邁阿密熱火，系列賽0:3落後。球隊當家球星Jayson Tatum這一場比賽只有拿到14分，表現無法讓人滿意。賽後受訪時他表示，G4將帶著尊嚴而戰，努力先拿下一場。
記者黃建霖/綜合報導
Tatum表示：「儘管今晚很艱難，但我們必須繼續前進，把自己給準備好，在明天觀看影片並且做出一些改變。雖然我們目前面臨的處境很艱難，但我們要為帶著尊嚴而戰，並打得更好。」
塞爾提克球迷顯然希望Tatum今晚能夠站出來，但他沒能做到，此役他出戰33分鐘，18投6中，三分球7投1中，得到14分10籃板2助攻2抄截，效率不理想。
雖然要逆轉的希望渺茫，但作為職業球員還是要努力爭勝。當被問到要如何扭轉目前的局面時，Tatum表示現在最重要的就是先拿下一勝，就有希望改變頹勢。
「綠衫軍」從冠軍大熱門，但現在變成處於淘汰邊緣，讓外界始料未及。球隊陣容中擁有聯盟最頂級的天賦，但似乎在這個系列賽中沒能展現出應有的戰力，在G3甚至讓人感到士氣已經全面崩彭，放棄了比賽。
如果塞爾提克最終無法取得晉級，在連續兩年的失利下，他們可能會做出一些重大的調整。