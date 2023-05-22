中職／對不起我不愛你！首次造訪全猿主場 李心潔為動紫獻唱
2023樂天桃猿經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日（五）至4日（日）連續三天開趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱的「新光動紫」全參戰陣容即將一一公布！「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸三天來自於四面八方各路團體及歌手出現在樂天桃園棒球場，周六賽後表演嘉賓歡迎李心潔！
記者吳政紘/綜合報導
影迷心中的「鬼后」李心潔，演出驚悚電影《見鬼》自2002年上映到現在仍是經典。精湛演技為她拿下台灣金馬獎、香港金像獎最佳女演員。來自馬來西亞的李心潔，於導演張艾嘉新人招募比賽脫穎而出，一首率性獨立的「自由」成為跨世代朗朗上口的歌曲。隨後發行的《裙擺搖搖》， 《愛像大海》 ， 《愛錯》更施展其風格多變的面貌，有民謠風的鄰家女孩，再到當代前衛電音，李心潔用音樂展露其個性獨具、引領潮流的魅力、創造不少人的青春回憶。
相隔20年重拾歌手身分，不只發行新專輯，更將在7月22日於台北流行音樂中心舉辦《盛開。我的名字叫李心潔演唱會》，這首次的人生舞台上，她要用音樂和你回到曾經共同擁有的生命旅程分享她對於生命的熱誠與喜悅。歌迷期待她能夠再度帶來自己的人氣歌曲，就是幸運的桃猿球迷即將在周六賽後與她一起搖搖！
今年首度來到棒球場開唱，李心潔笑說，她自己沒有太多機會來到台灣的棒球場，第一次就是在棒球場開唱，迫不及待想要體驗棒球迷的熱情，也聽說樂天桃猿的加油歌很讚，自己希望當天可以跟10號隊友一起嗨！