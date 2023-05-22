瑪娃颱風、梅雨鋒面在路上！「悶熱高溫」先來暖場：中午飆38.8度
進入5月梅雨季後，台灣天氣複雜多變，近期不只鋒面一波波接力報到，就連颱風「瑪娃」也可能要來參一咖，不過在今（22日）晚鋒面帶來降雨之前，西南風的大環境導致被風側的花東地區出現「焚風」，稍早下午1時，台東縣太麻里鄉飆出攝氏38.8度的高溫，而北部地區今日白天感受也較為悶熱，中央氣象局提醒，今日下午各地還是較為暖熱，晚上至明晨（23日）鋒面將帶來顯著降雨，明天早上開始東北季風增強，氣溫也隨之下降，較不會出現如今日般如此極端的氣溫。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局截至下午1時的資料，今日高溫前三名都位於台東，太麻里飆出全台最高溫攝氏38.8度，第4名高雄旗津也有攝氏37.6度，台南南化則是36.5度，北部地區最高溫為新北新店的攝氏34.7度。針對各地高溫頻傳的情況，氣象局已經發布「高溫資訊」，台南和台東為「橙色燈號」，需注意攝氏38度高溫，高雄、花蓮則是「黃色燈號」，需注意攝氏36度高溫。
氣象局說明，由於今日鋒面接近，台灣位於鋒面前緣，雲量較少，日曬較充足的情況下本就較為溫暖，且今天的大環境風向是西南風，這導致東南部地區已經出現焚風，大台北地區則有「沉降」的情況，所以各地體感上才會「又悶又熱」。
不過悶熱的天氣不會持續太久，氣象局提及，預計在入夜過後至明（23）日清晨，全台都會有降雨的情況，其中西半部地區要小心「短延時強降雨」和「局部大雨」的發生，明日白天降雨才會有所趨緩。氣溫上，今晚將開始下滑，明日鋒面遠離後帶下來的東北季風，會讓氣溫驟降更加明顯，尤其北部及東北部明日晚上涼意相當明顯，請民眾務必注意穿著。
此外，位於菲律賓東方海面的「瑪娃颱風」以增強為「中颱」，但距離台灣還有3000公里以上的距離，未來是否侵襲台灣或實際影響為何，還有待觀察，關鍵點在「太平洋高壓」勢力的範圍延伸到哪裡，週末才會較為明朗，氣象局會持續追蹤。