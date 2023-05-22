欠稅百萬！展雲董座吸金182億落跑 金山萬坪殯葬用地遭查封拍賣
法務部行政執行署宜蘭分署今（22）日表示，展雲事業股份有限公司位於新北市金山區仰佛大道上「蓬萊陵園」萬坪土地，因欠繳逾百萬元地價稅遲不繳納，又將該萬坪土地信託登記予吳姓律師似欲規避執行，因而遭查封拍賣，然受託人卻稱展雲公司因營運資金問題已停業，且負責人鍾克信也已聯絡不上，因此就受託土地進行拍賣以清償欠款沒有意見。
記者林莞茜／綜合報導
據宜蘭分署指出，展雲公司前以招攬民眾投資墓園為幌子，自101年起陸續向投資人收取逾新台幣182億資金，公司之相關經理人因違反銀行法案件，於今年2月間已遭檢察官起訴，惟負責人鍾克信早逃之夭夭，遭檢方通緝。
宜蘭分署執行人員於112年5月間已完成現場查封程序，並經估價公司評估該近萬坪土地市價約38億元，負責人如仍不出面繳納欠稅，預計將於今年7月間進行拍賣，以拍賣價金抵償欠稅，確保國家債權之實現。
宜蘭分署呼籲，民眾收到欠稅繳款通知書後，務必於期限內自行繳納，切勿置之不理，以免衍生滯納金及遭移送執行。如因經濟困難確有無法一次清償情事，亦應聯繫執行分署辦理分期事宜，以免遭扣薪、扣存，甚至執行動產、不動產，得不償失。