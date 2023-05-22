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台大生交報告「窮人強制結紮」！老師嚴肅回應　整組下場超慘

▲近期台大校園內歧視言論爭議頻傳，先有學生在校內影射原住民加分政策，之後又有經濟系正副會長選舉公報充滿歧視政見的事件。（圖／台大原住民學生反歧視行動小組提供）
▲近期台大校園內歧視言論爭議頻傳，先有學生在校內影射原住民加分政策，之後又有經濟系正副會長選舉公報充滿歧視政見的事件。（圖／台大原住民學生反歧視行動小組提供）

記者潘毅/綜合報導

昨（21）日台大經濟系因為系上的選舉公報，成為全台矚目的焦點，原因是2號候選搭檔陳姓、謝姓學生提出之政見全是惡搞、歧視言語，引爆各界譁然。對此事件，過去就讀台大研究所的作家校友「小花媽」張慧慈則十分感嘆，因為相似的案例早在10幾年前就發生過，而當時學生的下場也曝光了。

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台大經濟系學會昨（21）日公布之112學年度正副會長選舉公報，2號候選人組別提出16項極具爭議性的政見，包含「LGBTQ 與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「加設刷卡權限,BMI 20以上禁止搭乘電梯」等，引發社會譁然，而台大經濟系也立即在21日當天通報性平委員會進行處理。

▲台大經濟系系學會候選人政見惹議。（圖／國立臺灣大學經濟學系學生會 臉書）
▲台大經濟系系學會候選人政見惹議。（圖／國立臺灣大學經濟學系學生會 臉書）
本次事件爆發後，作家小花媽也感嘆表示「台大，不意外」，隨後更分享過去親眼所見的案例：「想起以前社會學通識課時，老師出了一個題目，關於幫不同收入背景的人規劃一個月的收支，目的是為了讓這些同學能夠了解，各個縣市的生活水準、物價指數，以及補助跟薪資如何運用，以及夠不夠用。由此，可以明白，很多問題其實不是個人的聰明才智或是不努力，而是原生家庭與社會環境的問題。10幾年過去了，永遠都記得有一組教回來的報告，讓我們幾個助教氣到發抖，甚至哭泣。沒辦法想像，都已經讀到台大了，未來畢業後很大可能會成為社會領導階層的人，做出這樣的答案。」

那時候的設定是，一個低收入戶的家庭，父親做工，母親打零工，家裏有兩個還三個小孩，一個國小一個幼稚園，一個在襁褓中。沒想到該組台大學生竟在報告中寫下：
低收入戶補助不多，所以各方面都要省吃儉用。

首先，窮人就不該生小孩，要強制結紮，這樣可以避免階級再製，也讓貧窮基因斷絕。

接著，租房子太貴了，很多橋下有空間，可以搬去那裡住，省錢。吃的方面，可以去便利商店或是餐廳要吃剩的食物，很多雖然是吃剩的，但還是高級的食物，很有營養。

衣服就去翻舊衣回收車，能穿就好，還很多樣式。午餐去學校蹭營養午餐，記得打包回家又有一餐可以吃。

媽媽可以去酒店工作，賺比較多。叫大小孩照顧嬰兒就好。這樣很快就可以存到錢，搬到要付租金的房子了。

這堂課的老師看見這份報告內容後，直接將其退回，更在課堂上直接進行深入討論，「如果今天大家以為自己是靠著聰明才智跟努力才能來到台大讀書，那只對了一半。對的是來台大讀書，而你們靠的是不用努力賺取生活材料，不用為家計煩惱，可以專心讀書。

而有很多人，他們因為種種因素，因為社會環境的改變，無法獲得好的改變人生的道路；也有人好不容易考上好學校，必須半工半讀才能維持自己求學的資格，他們不努力嗎？很努力；他們不聰明嗎？在這樣的情況下還能考上台大，比你們都要聰明；他們短視近利嗎？明天有沒有飯吃都不知道，如何想到明年。」

▲台灣大學傅鐘。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲台灣大學傅鐘。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
最後老師也對這組台大學生說出重話：「你們可能覺得只是開個玩笑，但這展現了教育的失敗。我們的社會用那麼多納稅錢，教育出了一群沒有同理心，凡事只想到自己，對社會毫無意義的一群人，代表我們的教育還停留在過去，新時代重要的意義進不了你們的腦袋。這個玩笑不好笑，這個作業很惡劣，我不會給你們機會，正如同你們沒有給這些人一個機會，等著被當吧。」

小花媽也表示，最後那一組學生真的被當掉，由於這堂課是必選修，所以他們還要多留在學校一年，反思自己的玩笑，「我覺得他們好幸運，開個玩笑只需要留級1年；如果他們今天手上握有權力，那這些玩笑，不知道會毀了多少家庭。」


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