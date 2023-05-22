賀軍翔被爆舌吻酒店妹！《全明星》王品澔揭私下聚會：哥哥滿好的
温昇豪、李杏、王品澔、金雲今（22）日出席伊林第12屆「璀璨之星」報名起跑記者會，王品澔曾是第8屆冠軍，出道以來參加《天之驕女》、《全明星運動會》爆紅，被問到《全明星》隊長賀軍翔身陷舌吻酒店妹的桃色風波，王品澔尷尬說：「私下跟他沒喝酒過。」温昇豪受訪表示自己也會上私人招待所談生意，「談事情有什麼好避？」
記者羅凌筠/台北報導
王品澔在《全明星運動會3》與賀軍翔同屬藍隊，他表示藍隊大家私下會一起聚會，領隊錢薇娟也會帶大家去吃飯，甚至第3季錄完，王品澔跟賀軍翔還有參加星光籃球對抗賽，王品澔說私下沒有跟他喝酒過：「藍隊會聚會，但是都是跟藍隊大家一起，哥哥對我們都滿好的。」
温昇豪表示自己私下滴酒不沾，只有工作、應酬場所會喝，劇組殺青酒也不怎麼喝，如果受邀上私人招待所，他大方說：「私人就私人，談事情有什麼好避？」愛好小酌的李杏則透露，自己不可能喝酒誤事，因為都在家裡喝，「我酒量還行，但不追求醉，因為我喝醉很無聊。」
金雲則透露自己以前在西門町逛街，遇過酒店經紀搭訕，問他要不要做八大行業的少爺，同行的學長趕快把他和酒店經紀隔開，拉他逃離現場。