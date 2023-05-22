中市公園公共安全　議員：優化透明

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謝志忠表示，大家對於后里森林公園的改善計畫都非常期待，根據建設局工作報告顯示第一期改善工程已經完工開放，第二期改善工程規劃設計中，檢梘現場可見四口之家在前一場大雨後，已經面目全非，要求建設局應先將四口之家盡快恢復原狀。
謝志忠針對后里森林公園公共安全進一步檢討，根據「台中市公園綠地策略藍圖」提到「台中公園將封閉的邊界圍牆拆除，使公園開放性與視覺穿透性增加，治安死角隨之減少」，可見公園透明度會直接影響民眾公共使用。
根據警政署公園刑事案件統計，台中市公園刑事案件發生數109年發生79件，110年發生82件，111年發生71件，其中最令人擔憂的傷害、妨害風化、性交猥褻等案件，在109年發生26件、110年發生24件、111年發生28件，所佔的比例是非常高的。
謝志忠認為，公園與綠地是市民最放鬆的所在，公共安全絶對是第一考量。據建設局的統計資料，台中市的公園與綠地有1085座，已裝設監視器的公園有30座，比例僅2.76％，警察局公園刑事案件的發生數，其中婦幼的安全相關案件的比例佔最高，他認為台中市公園的安全遠遠不及格，強烈要求建設局快速增設公園監視器，以保障市民在公園綠地的基本安全。
建設局長陳大田指出，不只公園，像是封閉型公共領域開放都是潮流趨勢，市府會朝降低圍牆、退縮或透明化方式處理，並請公園管理科及養工處推動。另針對監視器的部分，會以內外方式共同處理，盤點人口多的地方加裝監視器、外圍路口請警方裝監視器或巡邏箱，必要重點公園有保全及相關民防，達到安全舒適的環境。