陳歐珀捲im.B爭議　國民黨諷民進黨：去年挺抄襲、今年挺詐騙？

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呂謦煒說，然而即使民進黨全黨在總統蔡英文的一聲令下全力不顧一切挺堅，林智堅的論文仍遭中華大學與台大接連認定抄襲，甚至林智堅向教育部的訴願也遭駁回，論文抄襲是鐵板釘釘的事時，根本沒有所謂的「清白」。這次陳歐珀退選，他的「清白」又如何呢？要證明清白，何不選到底？
呂謦煒質疑，三天前陳歐珀才剛發表聲明稱「如果他有參與、掛勾詐騙集團，退選絕對沒問題，但不要含沙影射，抹滅個人的人格」，如今陳歐珀聲明退選，豈不是不打自招，承認自己有參與、掛勾詐騙集團？
呂謦煒表示，除了陳歐珀之外，前民進黨發言人薛呈懿也被爆料，在行政院前政務顧問陳振坤的介紹下，使用了詐騙集團的房子作為競選辦公室；im.B詐騙集團甚至參與由行政院金管會主辦、蔡英文總統親自參加的台北金融科技展。難道民進黨真的是最大的詐騙集團？陳歐珀的退選不該是斷點，呼籲檢調單位應盡速偵辦、查明真相，並還給受害者應有的公道。
呂謦煒抨擊，民進黨主席賴清德聲稱要解決「黑金槍毒」問題，結果自己提名的候選人及全黨上下都與詐騙集團往來密切，是否應負起責任，向全國人民道歉？民進黨政府無力解決台灣人民困擾已久的詐騙集團問題，反而還成了詐騙集團的另類幫凶，讓無辜民眾因誤信政府與政治人物公信力，而遭詐騙集團騙取辛苦存下的血汗錢，民進黨政府是否也應該「退選下台」向全國民眾謝罪？x