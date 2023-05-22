侯友宜為「台南人沒眼睛」道歉 新北綠議員嘲諷說多了會破功
即將代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，日前在網路節目談到前台南市議員謝龍介未選上台南市長，是「台南人沒眼睛、沒福氣」，事後緊急道歉。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍今（22）日在臉書發文回嗆，嘲諷侯知道惹怒台南人牽涉總統得票數才會道歉，直言「話說多了就會破功」，這才是侯友宜的真本性，在議會裡詢答也是經常流露輕蔑態度。
記者吳嘉億／新北報導
文章中寫到，失言過了一天，昨天才發臉書文，根本就是大街罵人，小巷道歉，看不出誠意；指出侯友宜非常會算計，只有在維護自身利益時才會有所行動，知道惹怒台南人牽涉總統得票數，才不得不為之。
戴瑋姍文章中也提到，從林于仙不當約談墜樓、金山小編過勞死、基層員警過勞死、補蜂外包人員被螫死、多名弱勢在家成白骨、新慶記之都子彈亂飛、落跑選總統市府鬧空城等等事件，大家何時看過侯友宜道歉？
文章最後批評若侯友宜想談民主DNA，那就先尊重台南市民的選擇，更要反省自己打壓民主、擁護威權的黑歷史，並且慎重道歉，絕對不是一句「奉命行事」可以推諉卸責的。
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