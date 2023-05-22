2023馬索沃路跑趣 一探台南烏山頭水庫風光

「MAXWEL馬索沃路跑趣」全台3000多名跑友昨(21)日一早6點於有「珊瑚潭」美譽的烏山頭水庫開跑，感受由碧綠的湖光水色組成的美麗風光。初夏的烏山頭有著許多景點值得探訪，園區內橫跨彩虹彼端的跨虹吊橋、清涼好玩又刺激的親水公園 、烤肉露營、還是靜靜的繞著水庫園區散步一圈，搭乘太陽能觀光遊艇遊湖，跑友們跑步還能飽覽水庫景色。台南市長黃偉哲一早天未亮特別蒞臨現場為跑友們加油打氣，黃偉哲勉勵跑友跑出健康、跑出愉快，更準備了文具糖果送給現場的小小跑者們，展現超強親和力。
記者林怡孜/台南報導
本場活動分為4公里健康組及14公里路跑組，懷有雄心的專業跑者可以選擇14公里路跑組，或與各方高手一決高下，或挑戰自我突破紀錄；而至在參加的民眾朋友適合4公里健康組，和親朋好友一起休閒完賽，透過運動體驗路跑的樂趣。跑友們可以在賽道上欣賞水庫風景，也能於補給站享受美食補充體力。完賽午後，許多跑友從天壇公園、跨虹吊橋等景點飽覽景點風光，再到八田與一紀念園區的日式木造建築群喝杯咖啡。園區設有完善的露營區、烤肉區、步道、親水公園及各項遊覽項目，其中的八田技師紀念館提供專人解說繪本故事，跑友們可以帶著小朋友聽著老師生動的描述，更進一步了解烏山頭水庫歷史。
馬索沃台南站成績揭曉，14公里男子組冠軍，由「台南大迫杰」林秋杰以51分20秒的佳績奪得榜首，第2名及第3名是張峻誠與洪品傑；女子組的后座由百傑選手楊喬筑以1小時01分30秒的成績贏得，亞軍與季軍分別是Angel與陳旻宣。
主辦單位指出，此次路跑活動物資以藍色系為主視覺，呼應烏山頭水色風光，推出紀念跑衣跑褲、保冷兩用折疊椅、速乾浴巾，以及野餐保冷袋、摺疊桌椅組、自動休閒帳篷、紀念獎牌等；其中以烏山頭吉祥動物－樹鵲為主角的紀念商品最是跑者間熱門話題。此次MAXWEL台南場，以LOGO結合烏山頭著名的跨虹吊橋，為此次賽事紀念衣的設計亮點。