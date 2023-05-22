畢書盡被他轟忘恩負義「我能造就你也能毀了你」 公司認了一件事
台韓混血歌手畢書盡（Bii）2020年西洋情人節宣布和女友「H小姐」閃婚，同年7月女兒「畢冰冰」誕生，事業與家庭美滿，怎料，近日一名男子在街頭放置大字報，痛罵畢書盡「狼心狗肺、厚顏無恥」、「我能造就你也能毀了你」，引發議論。
記者楊穎軒／綜合報導
該男子痛訴，當初畢書盡被踢來踢去、無路可走，他帶著對方來台灣發展，結果畢書盡不到1年被公司踢回大陸，只能在工廠工作，畢書盡求他帶自己回台，他決定給畢書盡第二次機會，「我出錢出力照料你日常生活，每天陪著你讓你能專心學習不再犯錯，而如今你功成名就，住別墅、開豪車，對我的承諾都可以完全背棄，對待你的恩人你卻視若無睹、可悲可嘆呀！」
男子放話，自己能成就畢書盡也能毀了他，提出抗議卻換來畢書盡的恐嚇，「沒想到你能狠心到這種地步，無恥還能大搖大擺地當公眾人物及藝人？」還爆料畢書盡只要喝了酒就想打人，狠批：「這種人還能在台灣混，真是台灣不幸！」
《NOWnews今日新聞》詢問畢書盡經紀人，對方表示，該男與Bii之間發生的事情，應該是Bii剛到台灣時由父親安排認識所衍伸，當時未與Bii目前所屬的老鷹音樂有關係，因此不方便回應。
據《CTWANT》報導，畢書盡透過助理發出聲明，坦承出道前與該名抗議男子有過幾面之緣，之後再也沒有交集，希望男子自重，切勿惡意散佈或不時評論，如果有損及個人名譽之行為，將訴諸法律程序。
畢書盡過去受訪透露，高二休學後來台與李亞明簽約，年紀輕輕的他，把當藝人想得太簡單，培訓時不認真，還可以在吉他老師面前睡著，工作遲到甚至不到、偶爾宿醉，打電話還找不到人，李亞明一氣之下把他送回在大陸的父親管教，父親叫畢書盡去深圳的工廠做工，半年多後才讓兒子回李亞明身邊，畢書盡也痛定思痛，經過一番努力，終於成為站上台北小巨蛋的暢銷歌手。