賀軍翔遭爆喇舌八大妹！陶晶瑩變臉「准李李仁上酒店」表情超微妙

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此外，談到近日5億高中生的新聞案件，她也透露自己看完覺得其實這就是《全明星辯論會》節目的目的，希望大家能理性地思辨，「在很多的證據都還沒出來之前，檢方也在辦了嘛，但光是一個關鍵字，大家就群情激憤，這應是我們全民應該做的一個訓練，就是資訊不完整的時候，不要下任何判斷，因為對當事人都不是公平的」，她希望大家可以靜待真相，等細節出爐，再去做辯論也好，「但確實因為裡面的情節都比較戲劇化，可能讓記者媒體們忙一陣子，我也不是什麼都懂，我覺得還是要看證據出來，我們再去做評論」。
聊到節目，陶晶瑩表示節目中的題目要生活化，她身為評審長雖然掌握生殺大權，但節目內容是要講道理，真理越辯越明，主要是被觀眾接受，而視網膜要能場控，每位辯手有三分鐘時間，笑說他的個性是會提醒大家，如果超時太誇張就會插嘴，說自己是計時器。而黃豪平與陳芳語這次擔任隊長，這次兩位導師都有和辯手在錄影前一起上辯論模擬賽課程，與專業老師一起上課，英文比中文好的陳芳語在錄影時連「話語權」是什麼意思都還搞不清楚，雖然隊員會提醒他，但有時她還會先裝懂再說，很感謝大家對她的包容；而黃豪平也會將學員約出來一起練習辯論，大家來上節目之後才發現錄影前原來要花這麼多功夫準備。
最後，聊到近期超商浩克事件，陶晶瑩也說自己其實只有看標題，「這事件是蠻荒謬，但也證明現在每一個人都很有壓力，搞不好下一個就是豪平，我覺得就是看看別人、想想自己，以將心比心的方式」。《全明星辯論會》即將於6/17（六）起每週六晚間8點於三立都會台登場，陶晶瑩搭檔司儀視網膜強勢回歸，18位明星以「辯論」作為表現方式，分兩隊合作競賽，探討全民有感議題，喚起大家對思考、表達與聆聽的重視，和觀眾一起學習「好好說話」。
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