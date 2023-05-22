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賀軍翔遭爆喇舌八大妹！陶晶瑩變臉「准李李仁上酒店」表情超微妙

▲陶晶瑩回應賀軍翔喇舌酒店妹事件，變臉「準」老公李李仁上酒店。（圖／記者陳明中攝）
▲陶晶瑩回應賀軍翔喇舌酒店妹事件，變臉「準」老公李李仁上酒店。（圖／記者陳明中攝）

記者郭佩蓉/綜合報導

陶晶瑩擔任台灣首檔大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》主持人，她與視網膜、陳芳語和黃豪平今日受訪談到錄節目大小事，表示節目真的非常好看，題目很生活化，一定是大家心裡很想知道的答案。而已婚男星賀軍翔近日被台灣最強狗仔葛斯齊爆料上酒店與酒店妹喇舌，陶子姐被問到能否接受老公李李仁上酒店、與酒店妹喇舌？她瞬間變臉，表情相當微妙地笑回：「我能接受啊！去啊！」還反問記者：「這樣有讀出不一樣的資訊嗎？」笑翻全場。

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▲黃豪平、視網膜、陶晶瑩和陳芳語受訪談到錄節目《全明星辯論會》的大小事。（圖／記者陳明中攝）
▲黃豪平、視網膜、陶晶瑩和陳芳語受訪談到錄節目《全明星辯論會》的大小事。（圖／記者陳明中攝）
▲陶晶瑩擔任台灣首檔大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》主持人。（圖／記者陳明中攝）
▲陶晶瑩擔任台灣首檔大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》主持人。（圖／記者陳明中攝）
賀軍翔遭爆喇舌酒店妹，陶晶瑩被問到能否接受李李仁上酒店，她硬擠出微笑表示：「李仁哥，我能接受啊！」接著反問：「這樣有讀出不一樣的資訊嗎？我能接受啊！」後來又被問能接受李仁哥與酒店妹喇舌、發生親密舉動嗎？她再度變臉，表情微妙地說：「去啊！」引起現場爆笑。

▲（圖／翻攝自賀軍翔IG）
▲賀軍翔遭爆上酒店喇舌酒店妹。（圖／翻攝自賀軍翔IG）
此外，談到近日5億高中生的新聞案件，她也透露自己看完覺得其實這就是《全明星辯論會》節目的目的，希望大家能理性地思辨，「在很多的證據都還沒出來之前，檢方也在辦了嘛，但光是一個關鍵字，大家就群情激憤，這應是我們全民應該做的一個訓練，就是資訊不完整的時候，不要下任何判斷，因為對當事人都不是公平的」，她希望大家可以靜待真相，等細節出爐，再去做辯論也好，「但確實因為裡面的情節都比較戲劇化，可能讓記者媒體們忙一陣子，我也不是什麼都懂，我覺得還是要看證據出來，我們再去做評論」。

聊到節目，陶晶瑩表示節目中的題目要生活化，她身為評審長雖然掌握生殺大權，但節目內容是要講道理，真理越辯越明，主要是被觀眾接受，而視網膜要能場控，每位辯手有三分鐘時間，笑說他的個性是會提醒大家，如果超時太誇張就會插嘴，說自己是計時器。而黃豪平與陳芳語這次擔任隊長，這次兩位導師都有和辯手在錄影前一起上辯論模擬賽課程，與專業老師一起上課，英文比中文好的陳芳語在錄影時連「話語權」是什麼意思都還搞不清楚，雖然隊員會提醒他，但有時她還會先裝懂再說，很感謝大家對她的包容；而黃豪平也會將學員約出來一起練習辯論，大家來上節目之後才發現錄影前原來要花這麼多功夫準備。

▲陳芳語。（圖／記者陳明中攝）
▲陳芳語笑說自己在錄影時連「話語權」是什麼意思都不清楚。（圖／記者陳明中攝）
最後，聊到近期超商浩克事件，陶晶瑩也說自己其實只有看標題，「這事件是蠻荒謬，但也證明現在每一個人都很有壓力，搞不好下一個就是豪平，我覺得就是看看別人、想想自己，以將心比心的方式」。《全明星辯論會》即將於6/17（六）起每週六晚間8點於三立都會台登場，陶晶瑩搭檔司儀視網膜強勢回歸，18位明星以「辯論」作為表現方式，分兩隊合作競賽，探討全民有感議題，喚起大家對思考、表達與聆聽的重視，和觀眾一起學習「好好說話」。

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