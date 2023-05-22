楊紫瓊霸氣走紅毯！與《玩命關頭X》女星「站椅子上熱舞」嗨翻天
第76屆法國坎城影展於本月16日正式揭幕，每日都有來自世界各國的電影圈菁英聚集在此；奧斯卡影后楊紫瓊除了現身走紅毯，力挺由裘德洛主演的《煽動者》（Firebrand）世界首映，她還出席「Women in Motion award」領獎，並在後續的派對上和《玩命關頭X》新成員布麗拉森熱舞。
記者黃雅琪/綜合報導
奧斯卡影后楊紫瓊身穿一襲翡翠綠色平口禮服登場，走在坎城影展紅毯上展現驚人女王氣勢，成為全場焦點！除了出席《煽動者》世界首映之外，楊紫瓊與愛人尚陶德（Jean Todt）也參加「Women in Motion award」，獲頒2023年度傑出女性獎，她是繼中國大陸影后鞏俐之後，第二位榮獲此獎的華裔女演員。
楊紫瓊換上黑色閃亮禮服出席頒獎典禮，她對於獲獎很有感觸：「無法抗拒的，我認為這是一個非常重要的獎項，在某種意義上它很重要，它照亮了正在為彼此發聲的女性，她們實際上正在邁出重要的一步，向前邁出良好的一步，以便下一代能夠擁有平等的地位，我們都應得的機會。」
這場活動出席的藝人還有中國大陸女星劉詩詩、傑森史塔森與超模女友蘿西杭亭頓、莎瑪海耶克等人，其中最近剛加入《玩命關頭X》演出的「驚奇隊長」布麗拉森，她出席「Women in motion Dinner」在派對上與楊紫瓊大跳熱舞，兩人站在椅子上隨著音樂自然擺動，楊紫瓊的愛人尚陶德則站在一旁默默守護她安全，顯見現場熱鬧氣氛。