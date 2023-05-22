青春設計節崑山科大空設系許佑朋奪建築與空間設計類評審團大獎

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在建築與空間設計類中也獲得2項優選獎，由吳禹賢老師指導鍾佩蓉之作品「南庄簽到簿｜桃花水與烏蛇嘴」，以礦業之鄉南庄為基地，結合舊地名「烏蛇嘴」、南庄老街、十三間老街、農業，及代表舊時戲院及礦業的「桃花水」，透過對工業遺址及文化地景的空間轉換，為南庄注入新的場所精神；張郁靂主任指導越南籍阮金玉之作品「children village」，以學生故鄉越南為基地，探討深具社會內涵的孤兒議題，透過設計提案期待為快速發展的家園解決社會問題，在永續環境的概念下以椰子葉、紅磚、木材等在地現有材料為孤兒營造屬於他們的學校與家庭。
總召張曦勻老師指導的第22屆畢業展場設計「磐鳴•一瞥」，也在策展實踐與展示設計類別中奪得評審團獎，作品中透過對環境不同面向的詮釋及理解並落實於空間設計中。
空設系主任張郁靂表示，該系一直以來致力於培養學生的設計能力和創造力，並在創意和實用性之間取得平衡，本次競賽成績證明系上教學有成，未來也會持續努力為學生提供更好的學習環境和資源。在「青春設計節」之後尚有兩場展覽，包括5月19日至22日於台北南港展覽館二館四樓「新一代設計展」中的展出，及5月29日至6月7日於崑山科大空設系系館舉行的校內展。