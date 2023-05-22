im.B詐騙爭議事件延燒、金管會背書？黃天牧澄清說明
近來im.B借貸媒合平台涉嫌吸金詐騙，現在事件持續延燒，有立委表示im.B曾參加過金融研訓院舉辦的金融科技展，這樣的狀況很像政府部門幫忙背書，要求金管會必須就相關參展廠商做到監督義務。金管會主委黃天牧今（22）日表示，參展廠商是經濟部登記合法公司，也會查詢是否有負面消息，否認外界認為背書的行為。
記者許家禎／台北報導
今日立法院財委會上，立委高嘉瑜、王鴻薇、李貴敏都針對im.B詐騙事件質疑金管會，認為im.B曾參加金管會監督管理的台灣金融研訓院所主辦的金融科技展覽，是否等同協助im.B背書？且今年金融科技創新園區進駐創新名單中，出現兩家類似P2P借貸公司，質疑會不會有問題？
金管會主委黃天牧今日表示，金融研訓院舉辦的金融科技展覽，是採用經濟部登記合法公司，也會查詢是否有負面消息，強調是廠商「付費參展」非受邀，且金融科技展覽是交流金融科技想法，依規定不能有投資行為。
針對外界希望政府納管P2P，黃天牧認為，如果納管，未來門檻就會很高，且涉及保障機制，金管會可承擔多少以及投資人心態願意承擔的風險都要考量，最快月底金管會就會邀集相關業者溝通處理。