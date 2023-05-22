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金鐘女星李杏從500元臨演做起　血淚換角千萬次「沒有原因」

▲李杏從當500元臨演踏進演藝圈，形容自己被隨便換角千萬次。（圖／伊林娛樂）
▲李杏從當500元臨演踏進演藝圈，形容自己被隨便換角千萬次。（圖／伊林娛樂）

記者羅凌筠/台北報導

温昇豪、李杏、王品澔、金雲今（22）日出席伊林第12屆「璀璨之星」報名起跑記者會，從大學時期當領500元的臨演起步，李杏有6年自己跑試鏡，沒有經紀公司協助，被換角1千萬次，從來不會知道原因，還接了很多沒有台詞的小角色，「就算試上了，角色的表現空間也非常小，其實人家看不到妳。」李杏認為有經紀公司對有夢想的表演者來說很重要，「現在自媒體很快速、發達、方便，可是專業經紀公司給的東西不一樣，有公司就不會那麼辛苦。」

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▲金雲來自家族出醫師、工程師的書香世家。（圖／伊林娛樂）
▲金雲來自家族出醫師、工程師的書香世家。（圖／伊林娛樂）
出身「原子少年」的金雲，因為媽媽是李敏鎬的鐵桿粉絲，帶他重刷好幾次《繼承者們》，燃起他參加選秀比賽一圓星夢的念頭，金雲來自書香世家，舅舅是牙醫、媽媽是工程師，家族還出了好多教授，一開始走演藝圈並不受家人支持，怕他收入不穩定，直到金雲高中參加演員培訓班，邀請家人來看成果發表會，「家人去看覺得還可以，反而變得支持我。」

▲温昇豪擔任選秀評審喜歡真誠的素人。（圖／伊林娛樂）
▲温昇豪擔任選秀評審喜歡真誠的素人。（圖／伊林娛樂）
温昇豪從1999年《men's uno》選秀比賽出道，他鼓勵對表演有熱情的年輕人：「自媒體要紅3、5天很容易，但是要如何延續續航力很重要，否則為了符合觀眾獵奇的心態，觀眾久了會疲態，你也變不出新把戲，我覺得還是要靠作品支持。」擔任評審的他也提到，「在台上要讓評審看到赤子之心，過於油條不是年輕人該有的，我想看到真誠、自然帶點緊張感，會比較純粹，像王品澔就是不油。」

▲王品澔奪得「璀璨之星」選秀冠軍。（圖／伊林娛樂）
▲王品澔奪得「璀璨之星」選秀冠軍。（圖／伊林娛樂）
王品澔是「璀璨之星」第8屆冠軍，他說自己從高中開始看韓劇，有了當明星這個想法，入行參加過《天之驕女》、《全明星運動會》等作品，嗓音清亮的他歌聲與周興哲有幾分相似，計畫年底發單曲一展長才，他也奉勸參賽者：「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人。」鼓勵素人上了舞台就要享受當下。

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