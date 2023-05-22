李善均認「前女友」是《屍速列車》鄭有美！老婆田慧振在一旁
南韓動作災難片《寂噤計畫》（暫譯）由李善均、朱智勛、鄭裕美（又譯：鄭有美）主演，金容華擔任製片，並與《屍速列車》編劇一同執筆劇本，打造震撼巨作。李善均受訪談到此次4度合作鄭有美的感想，李善均笑說：「這是我和裕美合作的第4部作品，現在她感覺就像我的前女友一樣！之前我們就很常說下次有機會的話，一定要合作一部商業電影，因為裕美演員很可靠，和她合作時默契很好又自在，每次都很依賴她。」
記者陳雅蘭/綜合報導
《寂噤計畫》故事敘述由於天氣狀況突然惡化，機場大橋的能見度嚴重下降，導致人們滯留在橋上，並面臨因一系列連環碰撞和爆炸導致大橋倒塌的危機。混亂中，被祕密運送的軍事實驗「寂噤計畫」中的犬科動物「回聲」掙脫束縛，所有倖存的人類成為遭無情襲擊的目標。一群人因不同的原因被困在機場大橋上，青瓦臺政府官員（李善均 飾）要送女兒（金秀晏 飾）到機場；正前往車禍現場的拖吊車司機（朱智勛 飾）；一對從國外旅行回來的老夫婦（文盛瑾、芮秀貞 飾）；錯過航班的姐妹（朴喜本、朴柱炫 飾）以及負責「寂噤計畫」的研究員楊博士（金熙元 飾）為了逃到安全的地方，他們開始一場殊死的鬥爭。
《寂噤計畫》導演以人類「最好的朋友」作為驚悚刺激的來源，為故事增添新穎元素。據悉，電影靈感來自導演在徒步旅行中，曾被野狗追捕時，面臨極度恐懼的個人經歷，因此他在本作中將生活裡人類最熟悉的狗，作為最具威脅性的恐怖象徵，而不是傳統災難片中常見的不明生物。
《寂噤計畫》也入選第76屆坎城影展午夜單元，5月22日凌晨12點半（法國時間）在坎城影展舉行紅毯首映，金泰昆導演、金容華製片、主演李善均、朱智勛、金熙元、鄭有美皆出席，特別的是，這次李善均與同是演員的妻子田慧振，也帶著兩個兒子一同參與坎城影展；《寂噤計畫》映後也獲得觀眾全場起立鼓掌歡呼，導演和演員們面露笑容向全場觀眾致意。《寂噤計畫》將在台上映。