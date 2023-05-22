4月外銷訂單連8黑！經濟部估：5月仍呈雙位數負成長

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按貨品別觀察，由於終端需求走弱，產業鏈持續消化庫存，加上面板價格低於上年同月，導致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減0.9%、21.9%及19.0%。
傳統貨品方面，因全球經濟展望不佳，廠商對設備投資意願保守，及國際原物料價格低於上年同月，加上海外同業競爭，使得塑橡膠製品、化學品、基本金屬及機械分別年減36.6%、35.1%、26.5%及21.0%。
4月外銷訂單海外生產比50.0%，較上年同月上升4.5個百分點，主因上年同月受中國封控措施影響產能，基期較低所致。
主要接單地區美國、中國、香港、歐洲4月外銷訂單持續呈負成長，其中，美國132.5億美元，年減15.2%，中國年減24.2%，連續13個月負成長，歐洲年減26.6％。而東協接單64.4億美元，結束連續6個月負成長，年增0.1%，為歷年同月新高。
累計今年前4月表現，外銷訂單1787.1億美元，年減463.2億美元，或減20.6%。
統計處指出，雖然高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續擴增， 有助於挹注接單動能，但俄烏戰爭膠著、通膨升息壓力猶存，以及美中科技戰持續僵持，均加深全球經濟下行風險，恐制約貿易成長動能， 影響外銷接單表現。
統計處預估，5月外銷訂單大約會在402至425億美元，月減4.7%至持平，年減26.9%至23.3%。依照主計總處預測，上半年出口皆呈負成長，外銷訂單與全球景氣息息相關，世界情勢不確定因素高，黃于玲表示，目前終端需求疲弱，產業也還在持續調整庫存，5月份預估仍會持續兩位數負成長，不過若廠商去庫存速度有進展，需求也有所提升的話，外銷訂單數據仍有轉正的可能，但仍要靜待全球經濟情勢的演變。