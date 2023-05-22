4月失業率3.5％、創近23年同期新低 主計總處：狀況穩定
行政院主計總處今（22）日公布4月失業率3.5%，月降0.06個百分點、年降0.12個百分點，為近23年同期新低，經季節調整後的失業率也同步下滑，主計總處指出，目前國內失業率呈穩定狀態。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處表示，4月失業人數為41萬7千人，月減7千人、1.64%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減 少4千人，初次尋職失業者也減2千人；與上年同月比 較，共計減少1萬2千人，或2.72%。今年1至4月失業人數平均為42萬人，較上年同期減少1萬2千人，或2.90%。
4月失業率為3.50%，為近23年同月新低，月降0.06個百分點，年降0.12個百分點。今年前4月失業率平均為3.52%，較上年同期下降0.12個百分點。主計總說明，目前國內失業率呈現穩定。
按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 4.84%最高，高級中等（高中、 高職）及研究所程度者分別為3.23%及2.82%。 按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.26%，20至24歲者11.75%，多為初次尋職，且處職場調適階段導致失業率較高；25至29歲者失業率為6.07%，30至34歲者降至3.72%。經季節調整後失業率為 3.56%，較上月下降 0.03 個百分點。