5億高中生案疑點重重！中檢首開偵查庭 地政士父子應訊5小時請回
台中18歲賴姓高中生墜樓命案，因複雜身世及繼承5億不動產遺產受到社會關注，其在墜樓前2小時和夏姓地政士的兒子結婚，遭賴母指控謀財害命，並委託律師及市議員召開記者會，質疑賴男死因不單純，台中地檢署今（22）日上午10時首度召開偵查庭，夏姓父子出庭說明，歷經5小時問訊後，2人面對媒體詢問並未多做回答，變快閃離開。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，賴姓高中生年僅18歲，獲贈生父贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，但卻驚傳在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。
賴母質疑死因不單純，並指出兒子生前只與夏男見面過2次，談的都是處理房產的問題，且事前根本不知兩人要登記結婚，而且兒子不久前還因為暗戀女同學，到輔導室接受輔導，怎麼可能這樣就同性結婚，因此指控夏姓地政士父子涉嫌謀財害命，像台中地檢署提告殺人罪，檢方裁定夏男以30萬元交保候傳。
台中地檢署今日二度傳喚夏姓地政士父子，兩人在上午10時抵達後，歷經5個小時的偵查庭後，稍早2人步出庭外，面對媒體詢問未多做回應，其委任律師表示「今天來是協助檢察官釐清事實及釐清誤解的部分，因為偵查不公開，所以謝謝關心」。
※【NOWnews 今日新聞
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