買塗鴉送票、綁數位藝術品賣票　文化部：黃牛行為將從嚴認定

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王婉諭質詢時表示，文創法修法通過後，黃牛開始出現變形賣票方式，有黃牛在臉書讓票平台上宣布，因應修法，未來採綁物售票形式，販售演唱會門票，如購買珍藏藝術品，可原價購買韓星太妍演唱會門票，或是購買3張塗鴉，贈送2800元演唱會門票等，先前審議文創法時，文化部長史哲曾說明，綁物售票也是黃牛行為，會取締並嚴懲，想詢問修法後文化部立場是否一致？這類樣態會處理嗎？
李靜慧說，這類綁售行為，文化部內部研議過後，認定依然是黃牛票漲價方式，還是會給予處罰。
王婉諭指出，除了社群平台，還看到二手票券交易平台宣布，已將目前上架的所有票券下架，但設計數位藝術圖片，提供賣家以點數購買圖片後，在販售門票時可以搭配銷售，亦即買家必須支付票券加上數位藝術品總價，獲得兩項商品，不得拆買，並聲稱新的上架方法已經詢問過文化部與經濟部，是合乎法規、賣家不會違法的方法。
李靜慧回應，這樣的行為依然是綁物售票、黃牛行為之一，文化部不同意該作法，也沒有接過類似諮詢電話。
另外，文化部重申及強調，藝文表演票券只要涉及加價轉售，包含綁物出售、以票換票、以物換票、要求特殊行為交換等，只要有獲利都是黃牛行為，主管機關將按票券張數，處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰。同時，加價轉售定義包含上架，因此即使沒有成交也會開罰。
文化部強調，針對黃牛行為將採從嚴認定，呼籲大家切勿觸法。
對於以清涼照換票、要求穿內衣開合跳換票等「類黃牛」行為，文化部表示，這類特殊行為交換更可能再涉及其他法律，如要求猥褻行為，就是違反刑法。