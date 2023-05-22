獨／Mister Donut甜甜圈「6入168元」！一顆28元　買10送10到明天

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Mister Donut統一多拿滋5/22(一)～5/28(日)，快閃7天門市限定隱藏優惠，鎖定台北捷運站新民權西、龍山寺站門市，甜甜圈「6入168元」！換算下來一顆只要28元超甜折扣。提醒大家，限選39元甜甜圈，可補差額換購價高甜甜圈；優惠不得合併使用；商品種類數量以販售門市實際可販售情形為準，售完為止。
📌Uber Eats購買Mister Donut甜甜圈「買10送10」
即日起至5/23(二)，使用外送平台Uber Eats訂購Mister Donut，可享甜甜圈「買10送10」優惠，請點選「買一送一」優惠專區餐點進行購買，餐點組數有限，售完為止。提醒大家，若無顯示該優惠專區，即表示該門市優惠餐組已售完；甜甜圈口味組合由門市隨機搭配，恕不提供自行挑選；此優惠僅限使用外送服務，外帶自取不適用。
📌Krispy Kreme「第二盒半價」
Krispy Kreme則於即日起至6/1，推出LINE好友手搖轉轉樂活動，只要加入官方LINE好友，進入官方帳號首頁貼文，點擊網址參加「手搖轉轉樂」活動，就有機會抽中「買手搖盒販第二盒半價」、「買手搖盒販贈6入原味」、「買任飲品贈1顆原味」等好康。提醒大家，抽獎優惠券限使用兌換1次；以門市現貨數量為主，數量有限，贈完為止，活動優惠不得合併使用；外送平台不配合此活動。