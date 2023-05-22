歧視頻傳、「火冒4.05丈」影射原民生加分　台大學生會認疏失

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但有台大學生在臉書提到，當初看到「火冒4.05丈」布條時，想著是自己太過於敏感，但是3乘上了1.35倍就是4.05，事後去查投稿布條的說明，竟寫著「原住民特權是政府對平地人的暴政」；還有倡議反對男男性行為捐血禁令的布條，皆引發歧視爭議。
台大原住民學生反歧視行動小組日前在校內舉辦短講，呼籲台大學生會向原住民族學生道歉，並要求校方重視族群主流化實施、以及提供相關資源支持原住民族學生心理健康。
台大學生會今天發表道歉聲明指出，活動初衷是藉由實體的校園空間，來促進校園內不同意見與想法的交流，然而，活動進行至今，卻造成了程度超乎學生會所預期的傷害。活動籌備時，希望盡量允許不同意見都能參與公共領域的活動，因此隱約形成對於言論寬鬆審查的共識，也沒有明訂活動對於「仇恨言論」的認定標準，使得當爭議的布條出現時，會內在處理上產生歧見。
台大學生會說，在活動籌備時，也沒有完整地規劃好疑似爭議言論出現時的判定程序、以及學生會能具體以哪些措施來避免傷害，使得學生會沒能對傷害做出及時的回應，而在事情發生當下，會長對意見溝通與資訊流通也有嚴重的疏失，導致活動對弱勢學生造成了學生會難以承接的巨大傷痛。學生會必須對所有受到傷害的人鄭重道歉，對不起。
台大學生會提到，在整個活動中最具有爭議的兩張布條，一張是針對原住民升學制度的漢人霸權發言、另一張則是希望倡議允許男同志捐血、貼著網路平台的相關討論與男男性行為意象的繪畫布條。學生會應該了解到4.05不只是一個數字、指涉一個制度，而是原住民同學在升學制度中，受到各種針對族群身份攻擊、質疑，甚至被詆毀經驗的過度簡化，它乘載著的已經是許多原住民同學難以負荷的傷痛。
而倡議反對男男性行為捐血禁令的布條，登記學生本意是希望透過菊花、鮮血和男男性行為的意象，及網路平台上對於捐血法規論戰的截圖，為更符合科學事實與比例原則的捐血規範做倡議。但學生會在布條四周，並沒有規劃讓同學做充分解釋解釋倡議理念的空間，造成許多同學反映該圖像勾起了男同志族群被與愛滋病不當聯結、受到歧視辱罵的經驗，並認為可能使路過的人強化男同志與性病間的不當連結。學生會在活動設計上的缺陷造成了這些傷害，也使得創作同學承受許多誤會，這是學生會在本次活動檢討報告中，另一須改善的問題。
台大學生會認為，學生會舉辦言論自由月的目的是為了促進公共討論，然而在這次的活動設計下，卻忽視了不同人的詮釋落差，加劇族群間權力關係的不平等，也沒有能夠建立足夠完善的機制，主動來促進實質意義上的對話，這是學生會作為活動主辦的嚴重缺失，學生會對此活動造成的所有傷害責無旁貸。
台大學生會承諾提出檢討報告，盤點活動設計疏失所造成的傷害及責任歸屬；將與學校討論校內制度與政策的推行，並將詢求校內原住民同學的意見，協助與學校共同為校內弱勢族群建立反歧視、建立族群友善的環境；將舉辦講座或其他形式的活動，以促進校園公共討論環境的社群準則被持續討論。