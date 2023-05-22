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惠中寺「未來與希望」講座 名家暢談人生「厚道」行旅

▲即將於27日起在惠中寺舉辦的「未來與希望」系列講應，將邀請30位名家暢談「厚道」。（圖／惠中寺提供）
▲即將於27日起在惠中寺舉辦的「未來與希望」系列講應，將邀請30位名家暢談「厚道」。（圖／惠中寺提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市佛光山惠中寺舉辦的「未來與希望」系列講座，今年邁入第8年，將以「厚道」為主題，邀請30位名師自27日起，輪番暢談人生「厚道」行旅，前後共計29場，引領民眾體悟不論世局如何艱險，更應在變動中保持良善，在塵土中創造希望。

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惠中寺住持覺居法師表示，佛光山開山祖師星雲大師在〈密行百事〉提到，「待人要厚道，是為做人的密行。」這種密而不宣的善行義舉，亦是做人做事成功的準則。因此，特以「厚道」做為今年「未來與希望」講座主題，邀請當代學者名師，各自從文學教育、生死智慧、心理勵志、樂活養生、自我成長、佛學經典等視角，探討不同的人生厚道行旅。

▲美學大師蔣勳連續8年不缺席，今年將以「五行九功-母親的料理時代」為題，分享母親啟蒙他的美學智慧。（圖／惠中寺提供）
▲美學大師蔣勳連續8年不缺席，今年將以「五行九功-母親的料理時代」為題，分享母親啟蒙他的美學智慧。（圖／惠中寺提供）
今年應邀參與講座的名師陣容堅實，分別有蔣勳、王偉忠、沈春華、鍾欣凌、謝哲青、盧建彰、凌宗湧、黃麗燕、詹慶齡、李旭東、洪蘭、陳淑芳、朱為民、吳家德、王文靜、黃秀蘭、瓦基、彥寬、李凱琳、林依柔、黃信凱、趙辜懷箴、畢柳鶯、陳志恆、羅宇庠。另佛光山法師群則有：心保和尚、依空法師、慧知法師、覺居法師、妙光法師。

為鼓勵台中市民踴躍參與講座，凡線上報名並持QRCODE辨識進場聽講者，滿八次、十五次即可免費兌換2023「未來與希望」厚道精美限量好禮。此外，凡報名參加「法師場」場次前500名進現場聽眾，主辦單位再加碼送限量「厚道」創意手作書籤。

▲「未來與希望」系列講座，邀請名師分享生命智慧，在市民心中已蔚為每年共學的期待。（圖／惠中寺提供）
▲「未來與希望」系列講座，邀請名師分享生命智慧，在市民心中已蔚為每年共學的期待。（圖／惠中寺提供）
「未來與希望」系列講座自2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數超過7萬人次，網路觸及率更高達180萬人次，在台中市民心中早已蔚為每年共學的期待。藉由名家講座，鼓勵社會大眾終生學習、吸收多元知識、提昇眼界、擴展視野、增進身心靈與社交健康、營造社會祥和歡喜的氛圍。

惠中寺2023年「未來與希望」系列講座從5月27日起連續29場，現場聽講採線上報名，免費入場，目前已開放報名。另可從惠中寺官方FB及YouTube同步線上直播聽講；唯5月30日、6月21日場次未取得授權，無開放線上直播。活動詳情資訊及報名，可瀏覽「未來與希望系列講座」活動官網：https://huichung2023.conf.tw/，或電洽惠中寺04-22520375。

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