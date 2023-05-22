吳子嘉稱買疫苗A走1億美金 陳時中提告：來一次告一次
《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前在節目上指稱，前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中靠BNT疫苗「A了一億美金」等言論，不僅讓陳時中發文反擊，今（22）日陳時中還親自前往台北地檢署，對吳子嘉按鈴提告誹謗罪，同時求償1000萬元，所得將全部捐贈社福團體。陳時中表示，未來若再有不實指控，來一次就告一次。
記者潘千詩／台北報導
陳時中表示，吳子嘉用不實情況來影射一個在2021年12月到2022年1月的合約，但他認為時間點應是誤植，那時已經買了鴻海永齡、慈濟跟台積電1500萬劑疫苗，且陸續進貨，吳指的應該是2020年底到2021年的合約，先說訂金，事實上如果沒有合約就沒有訂金，政府金流往來都經過公布，所以沒有所謂付了訂金又退回，因為合約沒有成。
陳時中表示，第二個吳子嘉提到的20美元價差，縱使合約有成也沒有價差，所有根據的事情都是不實情況，再用計算方式說他跟蘇A了1億美金，像這樣的任意指控，非常不應該。
陳說他也希望能夠將相關事實及採購疫苗文件盡快公布，但就他了解，有些是5年、有些7年或10年，BNT當初簽訂是10年合約，有10年保密協定，希望衛福部行文至相關公司，因為現在疫情已過，也沒有搶購疫苗的問題，如果能即時解密，對於事實澄清也會有幫助，社會需要一個事實。
陪同陳時中前來提告的委任律師黃帝穎表示，吳子嘉公開在他的節目上指涉蘇貞昌、陳時中有Ａ了一億美金的言論明顯不是事實，尤其北檢在民眾提告的62件告發案，皆查無不法、簽結之後還執意加碼爆料或抹黑，一併提出民刑事訴訟。