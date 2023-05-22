「羽球一哥」周天成靠喝水助攻　曝維持身體狀態不能沒有它

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只是哪怕再努力，周天成仍面臨2次人生重大挫敗，2012年，他沒能闖進倫敦奧運，2014年他甚至連續輸掉十場國際賽，「我問我自己，到底行不行？到底哪裡還能進步？」2018年亞運會，周天成對上小他8歲的印尼選手喬納坦克里斯提，聯賽時他對克里斯提說，「我在我這個level等你」，周天成形容當時的自己「心中充滿了驕傲和自大」，所以決賽時，他輸給了對方。
年輕氣盛的他覺得輸給克里斯提很丟臉，但現在，他學會放下面子和姿態，「我去和他說，我現在要向你們年輕選手學習」。周天成把賽場上的挫折當成上帝給他的功課，努力悔改，他最常用新約腓立比書第3章提醒自己，「我不覺得自己已經得著了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑」。
一路走來，周天成不論心裡素質或身體狀況都維持得相當好，身為運動選手，周天成透露他很注重飲食順序，此外，平常訓練也會遵循國訓中心營養師建議除了補充流失的水分外也要補充礦物質「鎂」以維持訓練時的營養所需。他表示平時會去購買國外含有「鎂」的補給水，直到有日看到超商販賣悅氏「鎂日補給」鹼性水後也開始飲用，發現對日常生活及訓練時的體能有很好的幫助。如今從愛好者成為推廣者，希望帶給國人健康的概念。悅氏鎂日補給為「鹼性水＋鎂30毫克」，鎂是身體所需的礦物質，但人體無法自行製造，因此需適時補充，促進新陳代謝、調整體質，維持健康、營養補給，在日常生活或運動後補水都適合，悅氏「鎂日補給」鹼性水在7-11、OK、全聯、大潤發、愛買、美廉社均有販售。