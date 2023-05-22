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「羽球一哥」周天成靠喝水助攻　曝維持身體狀態不能沒有它

▲「台灣羽球一哥」周天成透露維持身體狀態的秘訣。(圖/品牌提供)
▲「台灣羽球一哥」周天成透露維持身體狀態的秘訣。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

33歲「台灣羽球一哥」周天成自2014年於法國超級賽展露頭角，成為臺灣首位在世界羽聯超級系列賽奪冠的男單選手，一直維持在世界前十的行列，持續突破自我，而他180公分的高大身材也成為打羽球的先天優勢，周天成也曝光自己的飲食習慣，透露喝水會特別選擇含有鎂的成分，直呼自己「不能沒有鎂」，他也嘗試過鎂錠劑，但發泡錠劑會造成腹脹，直到近來他看到悅氏「鎂日補給」鹼性水，便自行買來嘗試，發現能夠在訓練時增強體力及比賽後幫助睡眠和放鬆。

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▲周天成發現喝「鎂日補給」鹼性水，能在訓練時增強體力及賽後幫助睡眠和放鬆。(圖/品牌提供)
▲周天成發現喝「鎂日補給」鹼性水，能在訓練時增強體力及賽後幫助睡眠和放鬆。(圖/品牌提供)
周天成2020年來到世界排名第二、台灣第一的生涯最高成績，事實上他從5歲就開始接觸羽球，2016年後才慢慢打出知名度，他說，當大家還沒聽過他的名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，就算現在已經是台灣羽球一哥，他仍然一直在找各種進步的方法，哪怕只有百分之零點零一的進步機會，他都會去嘗試，「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人」。

只是哪怕再努力，周天成仍面臨2次人生重大挫敗，2012年，他沒能闖進倫敦奧運，2014年他甚至連續輸掉十場國際賽，「我問我自己，到底行不行？到底哪裡還能進步？」2018年亞運會，周天成對上小他8歲的印尼選手喬納坦克里斯提，聯賽時他對克里斯提說，「我在我這個level等你」，周天成形容當時的自己「心中充滿了驕傲和自大」，所以決賽時，他輸給了對方。
 

▲周天成近年在賽事中不論心裡素質或身體狀況都維持得相當好。(圖/品牌提供)
▲周天成近年在賽事中不論心裡素質或身體狀況都維持得相當好。(圖/品牌提供)
年輕氣盛的他覺得輸給克里斯提很丟臉，但現在，他學會放下面子和姿態，「我去和他說，我現在要向你們年輕選手學習」。周天成把賽場上的挫折當成上帝給他的功課，努力悔改，他最常用新約腓立比書第3章提醒自己，「我不覺得自己已經得著了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑」。
 

▲周天成看到超商販賣「鎂日補給」鹼性水後也開始飲用，從愛好者成為推廣者。(圖/品牌提供)
▲周天成看到超商販賣「鎂日補給」鹼性水後也開始飲用，從愛好者成為推廣者。(圖/品牌提供)
一路走來，周天成不論心裡素質或身體狀況都維持得相當好，身為運動選手，周天成透露他很注重飲食順序，此外，平常訓練也會遵循國訓中心營養師建議除了補充流失的水分外也要補充礦物質「鎂」以維持訓練時的營養所需。他表示平時會去購買國外含有「鎂」的補給水，直到有日看到超商販賣悅氏「鎂日補給」鹼性水後也開始飲用，發現對日常生活及訓練時的體能有很好的幫助。如今從愛好者成為推廣者，希望帶給國人健康的概念。悅氏鎂日補給為「鹼性水＋鎂30毫克」，鎂是身體所需的礦物質，但人體無法自行製造，因此需適時補充，促進新陳代謝、調整體質，維持健康、營養補給，在日常生活或運動後補水都適合，悅氏「鎂日補給」鹼性水在7-11、OK、全聯、大潤發、愛買、美廉社均有販售。

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