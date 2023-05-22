瑪娃最快週三轉強颱！今晚沒事快回家 全台雨勢「越晚越猛」
今（22）日下班下課得趕緊回家了！中央氣象局預報員陳伊秀表示，梅雨季「第4波鋒面」今晚抵達，天氣預報上全台都有降雨機率，且雨勢越晚越明顯，尤其整個西半部地區，隨時都可能有短時間的「局部大雨」出現，情況會持續到明（22日）清晨才趨緩；至於近日生成的「瑪娃颱風」，由於發展環境不錯，最快週三（5/24）就可能變為「強颱」，是否影響台灣？本週末是觀察的重點時間。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀指出，今天入夜過後鋒面由北往南通過，大約在晚上8、9點時，較明顯的降雨會在全台出現，且時間越晚雨勢越猛，西半部地區要特別留意「雷雨」和「短延時強降雨」，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，直到明日早上才逐漸趨緩，僅剩中南部地區因殘留水氣有局部短暫陣雨。
至於氣溫部分，陳伊秀提及，明日因為鋒面降雨和東北季風增強的原因，北部和東北部整天偏涼，中南部白天高溫也較難攀升，詳細分佈為北部攝氏21至26度、中部攝氏23至30度、南部攝氏22至29度、花東攝氏22至25度，週三（5/24）氣溫會略微回升，直到下週日（5/28）各地普遍多雲到晴。
此外，上週六（5/20）生成的瑪娃颱風目前強度為中颱，距離台灣還有3140公里遠，不過由於行徑路線上的海溫高、垂直風切小，因此將持續增強，氣象局預測週四（5/25）會轉為強颱，但不排除週三就提前突破強颱標準。路徑上瑪娃颱風會持續沿著「太平洋高壓」邊緣往西移動，週末受導引氣流加速西移後，就須特別關注「太平洋高壓」的勢力是強是弱，若較弱，則瑪娃颱風會提早往北走，對台灣威脅較低，反之則有可能讓台灣進入暴風圈範圍，氣象局會持續追蹤。